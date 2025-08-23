Впрочем, это далеко не все его особенности. На платформе Х пользовательница S__novu рассказала о нем интересные подробности и показала видео, пишет 24 Канал.

Смотрите также Три страны Европы, где котики правят улицами и сердцами туристов

Какапо – уникальная птица Новой Зеландии: какие интересности о нем стоит знать?

Какапо (Strigops habroptilus) еще называют "ночной попугай" или "совиный попугай", из-за образа жизни и внешнего сходства с совой. Первое, что вспоминают, когда говорят об этой птице – это единственный в мире попугай, который не умеет летать.

Живет какапо в Новой Зеландии, но не повсеместно – только на трех изолированных островах, это Кодфиш, Анкор и Литл Барьер. Там совсем нет хищников, поэтому малозащищенные виды чувствуют себя достаточно свободно.

Ранее какапо было значительно больше – они населяли леса, кустарники и прибрежные зоны Новой Зеландии, но из-за вырубки лесов и завезенных хищников (преимущественно речь о котах, но также и крысах и хорьках) их популяция стала критически малой. По состоянию на 2022 год какапо было всего 252 особи, но было и хуже – 49 особей в 1990-х.

Эта уникальная птица до сих пор борется за выживание: смотрите видео S__novu

Из других интересных особенностей какапо – это самый тяжелый попугай в мире, набирает до 4 килограммов, что является средним весом домашней кошки. Самки какапо немного легче, до 2 килограммов.

Перья какапо мохово-зеленого цвета с желтоватыми оттенками идеально маскирует их в лесу. Интересно, что оно имеет сладковатый мускусно-цветочный аромат, который, говорят ученые, привлекает самок во время брачного периода.

Эти ночные птицы едят семена, фрукты, листья и даже кору деревьев. Хотя не летают, зато умело бегают и лазают по деревьям, используя сильные лапы и короткие крылья для баланса. Они даже умеют прыгать с "парашютом" с деревьев.

Какапо сейчас строго охраняются в Новой Зеландии. Каждая птица имеет имя и GPS-трекер, специалисты занимаются искусственным оплодотворением и дополнительно кормят птенцов. Эти дружелюбные птицы в ответ хорошо взаимодействуют с людьми (это вы видели в видео). Однако, к сожалению, они все еще под угрозой исчезновения.