Утім, це далеко не всі його особливості. На платформі Х користувачка S__novu розповіла про нього цікаві подробиці та показала відео, пише 24 Канал.

Какапо – унікальний птах Нової Зеландії: які цікавинки про нього варто знати?

Какапо (Strigops habroptilus) ще називають "нічний папуга" чи "совиний папуга", через спосіб життя та схожість зовні на сову. Перше, що згадують, коли говорять про цього птаха – це єдиний у світі папуга, який не вміє літати.

Живе какапо у Новій Зеландії, але не повсюдно – тільки на трьох ізольованих островах, це Кодфіш, Анкор і Літл Бар'єр. Там зовсім нема хижаків, тож малозахищені види почуваються досить вільно.

Раніше какапо було значно більше – вони населяли ліси, чагарники та прибережні зони Нової Зеландії, але через вирубку лісів і завезених хижаків (переважно мовиться про котів, але також і щурів та тхорів) їхня популяція стала критично малою. Станом на 2022 рік какапо було всього 252 особини, але було й гірше – 49 особин у 1990-х.

З інших цікавих особливостей какапо – це найважчий папуга у світі, набирає до 4 кілограмів, що є середньою вагою домашньої кішки. Самки какапо трохи легші, до 2 кілограмів.

Пір'я какапо мохово-зеленого кольору з жовтуватими відтінками ідеально маскує їх у лісі. Цікаво, що воно має солодкуватий мускусно-квітковий аромат, який, кажуть учені, приваблює самок під час шлюбного періоду.

Ці нічні птахи їдять насіння, фрукти, листя і навіть кору дерев. Хоч не літають, зате вправно бігають та лазять по деревах, використовуючи сильні лапи та короткі крила для балансу. Вміють навіть стрибати з "парашутом" з дерев.

Какапо зараз суворо охороняють у Новій Зеландії. Кожен птах має ім'я та GPS-трекер, фахівці займаються штучним заплідненням та додатково годують пташенят. Ці доброзичливі птахи у відповідь гарно взаємодіють із людьми (це ви бачили у відео). А проте, на жаль, вони все ще під загрозою зникнення.