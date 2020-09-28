Велопрогулки – это лучший способ провести время на улице в черте города полезно. Это и отдых, и занятия спортом, и лечебная процедура одновременно. Такая активность существенно улучшает общее эмоциональное состояние человека, отвлекает от различных проблем и восстанавливает настроение.

Travel24 расскажет о пользе от катания на велосипеде.

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Улучшение самочувствия

Поездка на велосипеде утром отлично помогает быстрее проснуться. А благодаря регулярным физическим нагрузкам на велосипеде, ваш сон будет более здоровым, а значит, вы будете просыпаться с новыми силами. Регулярные поездки на велосипеде выводят из организма стрессовый гормон – кортизол, который при частых нагрузках мешает заснуть. Таким образом, велопрогулки помогают избавиться от бессонницы.

Благодаря регулярным поездкам на велосипеде вы повышаете общую выносливость организма, чувствуете себя бодрее, активнее и прочнее, легче переносите нагрузки во время рабочего дня, а ваш эмоциональный фон стабилизируется. Также езда на велосипеде увеличивает поток крови и кислорода к мозгу, что активизирует и восстанавливает действие рецепторов, способствует созданию новых клеток мозга в гиппокампе – области, которая отвечает за память. Кроме этого, писатели, музыканты, художники, руководители и многие другие профессионали используют велопрогулки для переключения и стимулирования творческого мышления.

Укрепление здоровья

Кардионагрузку, котороя обеспечивает катание на велосипеде, способствует укреплению сердечной мышцы, повышение тонуса сосудов, снижение уровня "плохого" и повышению уровня "хорошего" холестерина. Благодаря этому значительно снижается риск сердечных заболеваний. При езде на велосипеде ваши легкие работают гораздо активнее, чем обычно – во время длительных, хотя бы в течение часа, велосипедных прогулок легкие человека работают в полную силу.



Польза от катания на велосипеде / vest-news.ru

Также езда на велосипеде очень полезна для тренировки глаз. Ваш взгляд постоянно фокусируется и переключается с предмета на предмет. Такая тренировка глазных мышц снижает риск возникновения близорукости и обостряет зрение. Тот, кто регулярно проводит свое свободное время, катаясь на велосипеде, существенно повышает способность организма сопротивляться инфекциям, благодаря чему значительно реже страдает сезонными заболеваниями – грипп, простуда и т.п.

Улучшение внешнего вида

Велосипед очень полезен тем, кто хочет сбросить лишние килограммы. Во время велосипедной поездки сжигается большое количество калорий, уменьшаются нежелательные отложения в области бедер. При этом ваш организм сжигает жир не только во время поездки, но и в течение нескольких часов после. А те, кто ездит быстро, но на короткие дистанции, сжигают в несколько раз больше жира, чем те, кто ездят долго, но более медленно. Регулярные поездки на велосипеде помогают вам тренировать мышцы ног, груди, спины, рук. Благодаря чему улучшается их форма и одновременно повышается выносливость мышц.



Езда на велосипеде способствует похудению / liferules.com.ua

Экономия времени и денег

Велосипед – это бесспорно быстрее, чем ходить пешком. А если сравнивать с автомобилем, то вам не нужно стоять в пробках. Велосипед позволяет самостоятельно прокладывать собственный маршрут, а не подстраиваясь под расписание общественного транспорта.

Цены на велосипеды очень демократичны и в обслуживании, как правило, они неприхотливы. Его не надо каждый день заправлять, не надо платить налог и страхования, если в велосипеде что-то сломается – то ремонт не требует много денег.