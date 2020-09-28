Велопрогулянки – це найкращий спосіб провести час на вулиці в межах міста корисно. Це і відпочинок, і заняття спортом, і лікувальна процедура водночас. Така активність суттєво покращує загальний емоційний стан людини, відволікає від різних проблем і відновлює настрій.

Travel24 розповість про користь від катання на велосипеді.

Читайте також: Що взяти із собою в похід: поради для початківців

Покращення самопочуття

Поїздка на велосипеді зранку відмінно допомагає швидше прокинутися. А завдяки регулярним фізичним навантаженням на велосипеді, ваш сон буде більш здоровим, а значить, ви будете прокидатися з новими силами. Регулярні поїздки на велосипеді виводять з організму стресовий гормон – кортизол, який при частих навантаженнях заважає заснути. Таким чином, велопрогулянки допомагають позбавитися від безсоння.

Завдяки регулярним поїздкам на велосипеді ви підвищуєте загальну витривалість організму, відчуваєте себе бадьоріше, активніше і міцніше, легше переносите навантаження під час робочого дня, а ваш емоційний фон стабілізується. Також їзда на велосипеді збільшує потік крові й кисню до мозку, що активізує і відновлює дію рецепторів, сприяє створенню нових клітин мозку в гіпокампі – області, яка відповідає за пам'ять. Крім цього, письменники, музиканти, художники, керівники й багато інших професіоналів використовують велопрогулянки для перемикання і стимулювання творчого мислення.

Зміцнення здоров'я

Кардіонавантаження, яке забезпечує катання на велосипеді, сприяє зміцненню серцевого м'яза, підвищення тонусу судин, зниження рівня "поганого" і підвищенню рівня "хорошого" холестерину. Завдяки цьому значно знижується ризик серцевих захворювань. При їзді на велосипеді ваші легені працюють набагато активніше, ніж зазвичай – під час тривалих, хоча б протягом години, велосипедних прогулянок легені людини працюють в повну силу.



Користь від катання на велосипеді / vest-news.ru

Також їзда на велосипеді дуже корисна для тренування очей. Ваш погляд постійно фокусується і перемикається з предмета на предмет. Таке тренування очних м'язів знижує ризик виникнення короткозорості та загострює зір. Той, хто регулярно проводить свій вільний час, катаючись на велосипеді, істотно підвищує здатність організму опиратися інфекціям, завдяки чому значно рідше страждає сезонними захворюваннями – грип, застуда тощо.

Покращення зовнішнього вигляду

Велосипед дуже корисний тим, хто хоче скинути зайві кілограми. Під час велосипедної поїздки спалюється велика кількість калорій, зменшуються небажані відкладення в області стегон. При цьому ваш організм спалює жир не тільки під час поїздки, а й протягом декількох годин після. А ті, хто їздить швидко, але на короткі дистанції, спалюють в кілька разів більше жиру, ніж ті, хто їздять довго, але більш повільно. Регулярні поїздки на велосипеді допомагають вам тренувати м'язи ніг, грудей, спини, рук. Завдяки чому покращується їх форма й одночасно підвищується витривалість м'язів.



Їзда на велосипеді сприяє схудненню / liferules.com.ua

Економія часу і грошей

Велосипед – це безперечно швидше, ніж ходити пішки. А якщо порівнювати з автомобілем, то вам не потрібно стояти в заторах. Велосипед дозволяє самостійно прокладати власний маршрут, не підлаштовуючись під розклад громадського транспорту.

Ціни на велосипеди дуже демократичні та в обслуговуванні, як правило, вони невибагливі. Його не треба щодня заправляти, не треба платити податок і страхування, якщо в велосипеді щось зламається – то його ремонт не потребує багато грошей.