Польша ужесточила условия въезда для украинцев: что изменится
Источник:твиттер МЗ Польши
Министерство здравоохранения Польши приняло решение ввести дополнительные условия въезда для иностранцев из-за пределов Шенгенской зоны. Все из-за появления нового штамма коронавируса "Омикрон".
Нововведения вступят в силу 15 декабря.
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Польша ужесточила условия въезда для украинцев
Так, с 15 декабря туристы, прибывшие в Польшу из стран, не относящихся к Шенгенской зоне, в частности из Украины, обязаны предъявить негативный ПЦР или антиген тест, сделанный не ранее чем за 24 часа до прибытия.
Это правило распространяется и на полностью вакцинированных иностранцев.
Также в Польше действует требование по обязательному 14-дневному карантину. Закончить его можно, пройдя тест, не раньше 8-го дня. Не отправляться на самоизоляцию вправе следующие категории лиц:
- полностью вакцинированы (от получения последней дозы должно пройти 14 дней) при условии наличия цифрового сертификата ЕС (Comirnaty / Pfizer / BioNTech; Spikevax / Moderna; Vaxzevria / AstraZeneca; Covishield / AstraZeneca; Janssen / Johnson & Johnson);
- переболевшие COVID-19 не ранее чем за 6 месяцев до дня пересечения границы;
- дети до 12 лет, путешествующие на попечение вакцинированных взрослых.
Обязательным условием перед въездом является заполнение карты местоположения путешественника eKLP.
Кроме того, с 1 по 17 декабря Польша существенно усилила карантинные ограничения.
COVID-19 в Польше: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 8 декабря 2021 года в Польше выявлено 3 732 589 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 86 796 летальных;
- В то же время 3 194 731 человек поборол болезнь.