Не бронируйте слишком много экскурсий: что нужно знать перед первой автобусной экскурсией

Автобусные туры за границу имеют свою специфику. Туристы, которые никогда раньше не путешествовали в таком формате, могут быть удивлены некоторыми нюансами. Поэтому перед тем, как бронировать поездку в автобусном туре, важно узнать как можно больше об этом формате.

Пользовательница TikTok @dolnikaa, которая когда-то сопровождала автобусные туры, рассказала о нескольких важных нюансах для тех, кто впервые отправляется в путешествие в таком формате.

Читайте также Почему в самолете всегда холодно: стюардесса рассказала истинную причину

Что нужно знать туристам об автобусных турах?

1. Если в программе тура предусмотрен ночной переезд, то, скорее всего, после него вы не поедете в отель, чтобы отдохнуть или принять душ – вас ждет 9-часовая прогулка по городу с экскурсиями. К этому нужно быть готовым и создать себе как можно лучшие условия для сна в автобусе. Обязательно возьмите с собой маску для сна, беруши, плед, подушку и наденьте удобную одежду.

Кстати, сразу по прибытии в отель заселяют только участники морских туров.

2. В первый день тура возьмите воду и перекус. Никогда не известно, сколько придется простоять на границе, когда именно вы приедете в первый город тура и будет ли время по дороге остановиться на заправке или возле супермаркета. Лучше иметь еду про запас.

3. Если есть возможность выбрать место, то выбирайте посередине автобуса, ближе к задним дверям. Так вы всегда будете среди первых в очереди на выход во время санитарных остановок.

4. Ценные вещи (планшеты, деньги, документы) никогда не оставляйте в салоне автобуса, когда идете на экскурсию. Автобус могут ограбить, и такие истории случаются на самом деле нередко, особенно в Риме или Париже.

Поездка в автобусе / Фото Depositphotos

5. Не берите более 3 экскурсий в день, включая обзорную. Вы устанете от информации и хождения за гидом. Стоит оставить время, чтобы просто посидеть в кафе, отдохнуть и проникнуться атмосферой города.

6. Если вам нужна горячая вода в отеле для чая или чтобы что-то заварить, то лучше взять с собой кипятильник и не рассчитывать, что в номере будет чайник. Обычно в автобусных турах туристы проживают в 3-звездочных отелях, где чайник могут выдать разве что по запросу на стойке регистрации.

7. На завтрак в отеле приходите пораньше и перед этим лучше уже соберите чемодан. Только из вашей группы на завтрак придет около 40 человек, а есть еще и другие гости отеля, поэтому всех вкусностей может не хватить.

8. Если хотите что-то купить в супермаркете, делайте это в первом же, который будет по пути. Не ждите, что автобус будет специально заезжать в крупные гипермаркеты – график тура обычно очень плотный.

9. В путешествиях заряд телефона садится мгновенно. Всегда держите под рукой портативную зарядку, даже если в автобусе есть розетки. Из-за перегрузки розетки могут перестать работать.

Интересно В Финляндии открыли целый остров саун: во сколько обойдется поездка

Как быстро заснуть в автобусе?

Спать в автобусе – это настоящее искусство, которое под силу не каждому. В турах очень важно уметь засыпать на сиденье, ведь иначе экскурсии и прогулки по городам станут для туристов испытанием. Ранее мы рассказывали о простом трюке, который поможет быстро заснуть в автобусе.

Он заключается в правильной технике дыхания:

выдох через нос в течение 4 секунд;

задержка дыхания на 7 секунд;

медленный выдох через рот в течение 8 секунд.

Таких циклов нужно повторить несколько – это поможет расслабить нервную систему и быстрее заснуть. Но перед этим важно удобно устроиться.