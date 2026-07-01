Бывшая стюардесса Бобби Лори объяснила изданию Popular Science, что температура на борту поддерживается на определенном уровне из соображений безопасности и комфорта пассажиров.

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Почему в салоне самолета всегда прохладно?

Обычно в салоне поддерживают температуру от 21 до 24 градусов. Но из-за очень низкой влажности воздуха, которая на крейсерской высоте составляет примерно 10–20%, воздух ощущается значительно холоднее, чем на самом деле. А такой уровень влажности необходим для предотвращения коррозии конструкции самолета.

Главная причина, почему авиакомпании не повышают температуру в салоне, – риск потери сознания пассажирами. Во время полета существует вероятность развития гипоксии – состояния, при котором организму не хватает кислорода, что может привести к потере сознания.

По словам стюардессы, такие случаи происходят чаще, чем многие думают, особенно во время ночных рейсов. Причина заключается в том, что давление в салоне поддерживается на уровне, соответствующем высоте 1800–2400 метров над уровнем моря.



На высоте в самолете холод ощущается сильнее / Фото Pinterest

И хотя большинство людей не замечает этой разницы, организм в таких условиях получает на четверть меньше кислорода, чем на уровне моря. Из-за этого некоторые пассажиры могут почувствовать слабость или головокружение.

Кроме того, более прохладный воздух помогает людям оставаться бодрее, что особенно важно в случае турбулентности или необходимости быстрой эвакуации.

Такой воздух также способствует замедлению сердечного ритма, стабилизации дыхания и уровня кислорода в крови. Еще одно преимущество – это уменьшение проявлений тошноты и укачивания благодаря нормализации работы системы терморегуляции.

Более низкая температура также помогает контролировать влажность в салоне, поэтому воздух не кажется слишком душным.

Кто контролирует температуру в салоне?

Температура на борту зависит от модели самолета. В самолетах Boeing управление осуществляют пилоты непосредственно из кабины. В самолетах Airbus бортпроводники могут регулировать температуру с помощью сенсорного экрана.

Где сесть в самолете, если вам холодно?

В большинстве пассажирских самолетов салон разделен на 2–4 отдельные температурные зоны, которые можно регулировать независимо друг от друга. Таким образом можно сделать прохладнее в средней части салона, где скапливается больше тепла, или поддерживать другой температурный режим в задней части самолета.

Если вы плохо переносите холод, стоит избегать мест возле аварийных выходов, поскольку из-за уплотнителей дверей туда может проникать более холодный воздух. Также прохладнее обычно бывает у окон, поскольку эти места расположены ближе к внешней части самолета.