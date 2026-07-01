Колишня бортпровідниця Боббі Лорі пояснила для Popular Science, що температура на борту піднімається на певному рівні з міркувань безпеки й комфорту пасажирів.

Читайте також Біля аеропорту Будапешта можна побачити, як сідають літаки: незабутнє видовище

Чому в салоні літака завжди прохолодно?

Зазвичай у салоні підтримують температуру від 21 до 24 градусів. Та через дуже низьку вологість повітря, яка на крейсерській висоті становить приблизно 10 – 20%, воно відчувається значно холоднішим, ніж є насправді. А такий рівень вологості є необхідним, щоб запобігти корозії конструкції літака.

Головною причиною, чому авіакомпанії не роблять у салоні тепліше – ризик непритомності пасажирів. Під час польоту існує ймовірність розвитку гіпоксії – стану, коли організму бракує кисню, що може призвести до втрати свідомості.

За словами стюардеси, такі випадки трапляються частіше, ніж багато хто думає, особливо під час нічних рейсів. Причина полягає в тому, що тиск у салоні підтримується на рівні, який відповідає висоті 1800 – 2400 метрів над рівнем море.



На висоті у літаку холод відчувається сильніше / Фото Pinterest

І хоч більшість людей не помічає цієї різниці, організм в таких умовах отримує на чверть менше кисню, ніж на рівні моря. Через це деякі пасажири можуть відчути слабкість чи запаморочення.

Крім цього, прохолодніше повітря допомагає людям залишатися бадьорішими, що особливо важливо у випадку турбулентності чи необхідності у швидкій евакуації.

Таке повітря також сприяє уповільненню серцевого ритму, стабілізації дихання й рівня кисню в крові. Ще одна перевага – це зменшення проявів нудоти й заколисування завдяки нормалізації роботи системи терморегуляції.

Нижча температура також допомагає контролювати вологість у салоні, завдяки чому повітря не здається надто задушливим.

Хто контролює за температуру в салоні?

Температура на борту залежить від моделі літака. У літаках Boeing керування здійснюють пілоти безпосередньо з кабіни. У літаках Airbus бортпровідники можуть змінювати температуру за допомогою сенсорного екрану.

Де сісти в літаку, якщо вам холодно?

У більшості пасажирських літаків салон розділений на 2 – 4 окремі температурні зони, які можна регулювати незалежно одна від одної. Таким чином можна зробити прохолодніше в середній частині салону, де накопичується більше тепла, або підтримати інший температурний режим у задній частині літака.

Якщо ви погано переносите холод, варто уникати місць біля аварійних виходів, оскільки через ущільнювачі дверей туди може проникати холодніше повітря. Також прохолодніше зазвичай буває біля вікон, оскільки ці місця розташовані ближче до зовнішньої частини літака.