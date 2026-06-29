Такі цікаві тури проводить авіаційний музей Aeropark спільно з аеропортом Будапешта. На головній сторінці сайту йдеться про те, що відвідувачі спочатку проходять перевірку безпеки, як звичайні пасажири, після чого автобус вивозить їх у службові зони летовища, які є недоступні для більшості туристів.

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Це цікаве місце показала у тредсі користувачка Тетяна Авдєєва, тож далі розповімо більше деталей про екскурсію та самостійні оглядові тераси.

Що потрібно знати про екскурсію?

Потрапити на тур можна лише після попередньої реєстрації. Індивідуальне бронювання оформлюється не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати екскурсії, а для груп – щонайменше за 2 тижні.

Учасники мають надати свої персональні дані, а в день екскурсії не забути взяти паспорт, що посвідчує особу. Без попередньої реєстрації та перевірки документів на територію аеропорту потрапити неможливо.

Крім того, більшість турів можуть побачити діти від 6 років. Лише окремі програми стартують від 10 років. Водночас сам музей Aeropark можна відвідати без вікових обмежень.

Слід звернути увагу на те, що перевірка відбувається через металошукач, тому ножі чи інші небезпечні предмети брати з собою категорично заборонено. Фотографувати дозволено майже всюди, крім диспетчерських зон й технічних ангарів.



Відвідувачі можуть побачити літаки під час посадки чи злету / Скриншот з тредсу @a.krokhmaliuk

Під час екскурсії можна побачити зліт і посадку літаків з дуже близької відстані, перон аеропорту, спеціальну аеропортову техніку, вантажний термінал, ангари, рятувальну пожежну службу й закриті службові території.

Де можна самостійно подивитись на літаки біля аеропорту?

На сайті Airport Spotting є кілька варіантів для тих, хто хоче самостійно побачити зліт чи посадку літаків.

Безкоштовний майданчик

Він розташований біля однієї зі злітно-посадкових смуг. Найзручніше сюди добиратися автомобілем.

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Також є ще один популярний пагорб серед споттерів – людей, які фотографують чи спостерігають за літаками. Це місце біля міста Вячеш особливо добре підходить для фотографування літаків у гарну погоду.

Тут є лавки для відпочинку й хороший огляд на смугу. Саме це місце за координатами вказувала користувачка тредсу (47°24’58.8»N 19°18’15.9»E).

Ґрунтова дорога біля злітно-посадкової смуги

Це вже не офіційний туристичний майданчик, але тут можна підійти максимально близько до огорожі аеропорту й зробити ефектні кадри літаків. Найкраще добиратися на цю локацію автомобілем.

Оглядова тераса термінала 2А

Вона відкривається всім пасажирам після проходження контролю безпеки, тобто із посадковим талоном. Звідси відкривається гарний вид на одну зі злітно-посадкових смуг, де можна спостерігати за літаками від сходу до заходу сонця.