Это произошло в результате эрозии, которая затопила более 500 домов. Из-за постоянного повышения уровня моря местные жители вынуждены покидать свои дома.

Смотрите также В Испании из-под воды "выплыло" село-призрак, затонувший 30 лет назад: жуткие фото и видео

Город Атафона в Бразилии уходит под воду

Ранее толпы туристов приезжали сюда, ведь вдоль песчаного побережья курорта были созданы дома отдыха, гостиницы и рекреационные заведения. Все это обеспечивало отличный отпуск на побережье Атлантического океана.

Однако сейчас локация становится городом-призраком – море поглощает его.

Было бы ужасно потерять этот дом, потому что он хранит так много воспоминаний обо всей моей семье,

– говорит Жоао Вакед Пейшото, житель, чей дом скоро будет потерян в море.

Проходя сквозь обломки того, что когда-то было домом его соседа, он смотрит на то, что осталось: тень комнаты, усыпанная потрепанными журналами, ржавый велосипед и другие остатки следов жизни.



Море поглощает дома в бразильском городе Атафона / Фото AFP

Жоао с грустью говорит, что не знает, когда нужно ехать, потому что за 15 дней море продвинулось на три – четыре метра. Думает, возможно, их стены продержатся еще до следующей недели.

Почему город погружается под воду

Дело в том, что курорт расположен у большого лимана, где сливаются реки и моря. Соответственно растущее приливы могут привести к усилению деградации земель.

Еще в 1960-х годах в Атафоне были видны признаки береговой эрозии.

В общей сложности 14 кварталов и 500 домов утонули в море, превратив когда-то идиллическую береговую линию в подводное кладбище.

– говорится в сообщении.

Кроме того, на это влияют и изменения климата, в результате которых уровень мирового океана поднялся на 20 сантиметров с начала 20 века.



Апокалиптические пейзажи Атафона с высоты птичьего полета / Фото AFP

В Атафоне Атлантический океан поднимается в среднем на 6 метров в год. Это приводит к разрушению и опустошению местных жителей, владеющих недвижимостью вдоль береговой линии курорта.

Обратите внимание В Турции дайвер случайно наткнулся на гавань древнего города

Другие проблемы Атафона

Повышение уровня океана – не единственная проблема города. У Атафона были "хронические проблемы" на протяжении десятилетий.

Так, река Параиба-ду-Сул, устье которой находится в Атафоне, сократилась из-за добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства и других видов деятельности, которые осушают ее выше по течению.



Эрозия в Атафоне понесла за собой катастрофические последствия / Фото AFP

Из-за уменьшения объема реки она транспортирует меньше песка в Атафон. В результате – городские пляжи перестали восстанавливаться естественным путем, уступая почву морю. А строительство на побережье только усугубило проблему.

Большие лодки больше не могут проходить через дельту реки… и вместе с ними исчезли деньги,

– говорит Элиальдо Бастос Мейреллес, глава местного сообщества рыбаков, насчитывающее около 600 человек.

Так, последствия были катастрофическими для индустрии туризма и рыболовства.



Город Атафона в Бразилии уходит под воду / Фото rafaelduartephotography

Город покидают

У местных властей есть несколько планов по сдерживанию эрозии вдоль побережья Атафоны, таких, как строительство дамб для уменьшения силы волн океана, и транспортировка песка из дельты реки на пляж.

Конструкция волнолома или дамба могут перенести эту проблему в другое место.

– рассказывает Алекс Рамос, заместитель министра окружающей среды Сан-Жуан-да-Барра.

Впрочем, пока ни одно из предложенных решений не принято.



Дома в Атафоне / Фото atafona-socorro

Я уже договариваюсь об аренде другого дома, чтобы увезти отсюда свою семью. Я просто не могу больше подвергать их риску,

– подытоживает Жоао Вакед Пейшоту.

Некоторые жители до сих пор надеются, что проблемы пройдут, и остаются. Но большинство местных жителей не живут мечтами и покидают город – выживают.