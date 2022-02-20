Это произошло в результате эрозии, которая затопила более 500 домов. Из-за постоянного повышения уровня моря местные жители вынуждены покидать свои дома.
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Город Атафона в Бразилии уходит под воду
Ранее толпы туристов приезжали сюда, ведь вдоль песчаного побережья курорта были созданы дома отдыха, гостиницы и рекреационные заведения. Все это обеспечивало отличный отпуск на побережье Атлантического океана.
Однако сейчас локация становится городом-призраком – море поглощает его.
Было бы ужасно потерять этот дом, потому что он хранит так много воспоминаний обо всей моей семье,
– говорит Жоао Вакед Пейшото, житель, чей дом скоро будет потерян в море.
Проходя сквозь обломки того, что когда-то было домом его соседа, он смотрит на то, что осталось: тень комнаты, усыпанная потрепанными журналами, ржавый велосипед и другие остатки следов жизни.
Море поглощает дома в бразильском городе Атафона / Фото AFP
Жоао с грустью говорит, что не знает, когда нужно ехать, потому что за 15 дней море продвинулось на три – четыре метра. Думает, возможно, их стены продержатся еще до следующей недели.
Почему город погружается под воду
Дело в том, что курорт расположен у большого лимана, где сливаются реки и моря. Соответственно растущее приливы могут привести к усилению деградации земель.
Еще в 1960-х годах в Атафоне были видны признаки береговой эрозии.
В общей сложности 14 кварталов и 500 домов утонули в море, превратив когда-то идиллическую береговую линию в подводное кладбище.
– говорится в сообщении.
Кроме того, на это влияют и изменения климата, в результате которых уровень мирового океана поднялся на 20 сантиметров с начала 20 века.
Апокалиптические пейзажи Атафона с высоты птичьего полета / Фото AFP
В Атафоне Атлантический океан поднимается в среднем на 6 метров в год. Это приводит к разрушению и опустошению местных жителей, владеющих недвижимостью вдоль береговой линии курорта.
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Другие проблемы Атафона
Повышение уровня океана – не единственная проблема города. У Атафона были "хронические проблемы" на протяжении десятилетий.
Так, река Параиба-ду-Сул, устье которой находится в Атафоне, сократилась из-за добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства и других видов деятельности, которые осушают ее выше по течению.
Эрозия в Атафоне понесла за собой катастрофические последствия / Фото AFP
Из-за уменьшения объема реки она транспортирует меньше песка в Атафон. В результате – городские пляжи перестали восстанавливаться естественным путем, уступая почву морю. А строительство на побережье только усугубило проблему.
Большие лодки больше не могут проходить через дельту реки… и вместе с ними исчезли деньги,
– говорит Элиальдо Бастос Мейреллес, глава местного сообщества рыбаков, насчитывающее около 600 человек.
Так, последствия были катастрофическими для индустрии туризма и рыболовства.
Город Атафона в Бразилии уходит под воду / Фото rafaelduartephotography
Город покидают
У местных властей есть несколько планов по сдерживанию эрозии вдоль побережья Атафоны, таких, как строительство дамб для уменьшения силы волн океана, и транспортировка песка из дельты реки на пляж.
Конструкция волнолома или дамба могут перенести эту проблему в другое место.
– рассказывает Алекс Рамос, заместитель министра окружающей среды Сан-Жуан-да-Барра.
Впрочем, пока ни одно из предложенных решений не принято.
Дома в Атафоне / Фото atafona-socorro
Я уже договариваюсь об аренде другого дома, чтобы увезти отсюда свою семью. Я просто не могу больше подвергать их риску,
– подытоживает Жоао Вакед Пейшоту.
Некоторые жители до сих пор надеются, что проблемы пройдут, и остаются. Но большинство местных жителей не живут мечтами и покидают город – выживают.