Засуха опустошила водохранилище, тогда и снова стало видно деревню-призрак. Сейчас это достопримечательность региона – толпы туристов приезжают посмотреть на руины.

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В Испании из-под воды появилась затопленная деревня-призрак Асередо

Деревня Асередо в регионе Галисия, на северо-западе Испании, была затоплена в 1992 году. Это сделали для того, чтобы создать водохранилище Альто-Линдосо, но когда уровень воды начал составлять 15%, то давно забытое поселение снова появилось на поверхности.



Затопленная деревня Асередо "выплыла" на поверхность / Фото AP, Эмилио Моренатти

Низкий уровень воды в водохранилище вызван засухой – дождей в этом районе не было уже несколько месяцев.

Я как будто смотрю фильм. Мне грустно. Я чувствую, что это то, что произойдет с годами из-за засухи и прочего, с изменением климата,

– сказал Максимино Перес Ромеро, житель Ла-Коруньи.

Гуляя растрескавшейся от засухи грязной почвой, посетители находят частично обрушенные крыши, деревянные обломки, которые когда-то были дверьми. Здесь даже нашли питьевой фонтан, из ржавой трубки которого до сих пор течет вода.



Территория затопленной деревни-призрака в Испании / Фото AP, Эмилио Моренатти

Также возле одного из бывших кафе Асередо обнаружили ящики с пустыми бутылками пива, а полуразрушенный автомобиль ржавеет у каменной стены.

В Испании из-под воды появилась затопленная деревня-призрак Асередо / Фото Getty Images

Засуха в Испании: причины

Мария дель Кармен Янес, мэр региона, считает виновной ситуацию с погодой, а также "достаточно агрессивную эксплуатацию" португальской энергетической компании EDP, управляющей водохранилищем.

В ответ на значительную засуху правительство Португалии приказало шести плотинам с 1 февраля почти полностью прекратить использование воды для производства электроэнергии и ирригации.

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В то же время EDP заявила, что низкий уровень в водохранилищах связан с засухой, но добавила, что "эффективно" управляет водными ресурсами и что они превышают минимальные требования.

Обратите внимание! Водохранилища страны заполнены на 44%, что значительно ниже среднего показателя за последнее десятилетие. Впрочем, это выше уровня, зарегистрированного во время засухи 2018-го.

Источник в министерстве сообщил, что показатели засухи свидетельствуют о потенциальном ухудшении в ближайшие недели, но пока не обнаружили общую проблему по всей стране.

Затопленная деревня-призрак Асередо в Испании: смотрите видео