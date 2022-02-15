Посуха спустошила водосховище, тоді й знову стало видно село-привид. Зараз це визначна туристична пам'ятка регіону – натовпи туристів приїжджають подивитися на руїни.

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В Іспанії з-під води з'явилося затоплене село-привид Асередо

Село Асередо в регіоні Галісія, на північному заході Іспанії, було затоплено в 1992 році. Це зробили для того, щоб створити водосховище Альто-Ліндосо, але, коли рівень води почав становити 15%, то давно забуте поселення знову з'явилося на поверхні.



Затоплене село Асередо "виплило" на поверхню / Фото AP, Еміліо Моренатті

Низький рівень води у водосховищі спричинений посухою – дощів у цьому районі не було вже декілька місяців.

Я ніби дивлюся фільм. Мені сумно. Я відчуваю, що це те, що станеться з роками через посуху та інше, зі зміною клімату,

– сказав Максиміно Перес Ромеро, мешканець з Ла-Коруньї.

Гуляючи розтрісканим від посухи брудним ґрунтом, відвідувачі знаходять частково обвалені дахи, дерев'яні уламки, які колись були дверима. Тут навіть знайшли питний фонтан, іржавою трубою якого досі тече вода.



Територія затопленого села-привида в Іспанії / Фото AP, Еміліо Моренатті

Також біля одного з колишніх кафе Асередо виявили ящики з порожніми пляшками пива, а напівзруйнований автомобіль іржавіє біля кам'яної стіни.



Руїни села Асередо / Фото Браіса Лоренцо, Shutterstock

Посуха в Іспанії: причини

Марія дель Кармен Янес, мер регіону, вважає винною ситуацію з погодою, а також "досить агресивну експлуатацію" португальської енергетичної компанії EDP, яка керує водосховищем.

У відповідь на значну посуху уряд Португалії наказав шести греблям з 1 лютого майже повністю припинити використання води для виробництва електроенергії та іригації.

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Водночас EDP ​​заявила, що низький рівень у водосховищах пов'язаний із посухою, але додала, що "ефективно" керує водними ресурсами й, що вони перевищують мінімальні вимоги.

Зверніть увагу! Водосховища країни заповнені на 44%, що значно нижче середнього показника за останнє десятиліття. Втім, це вище за рівень, зареєстрований під час посухи 2018-го.

Джерело в міністерстві повідомило, що показники посухи свідчать про потенційне погіршення в найближчі тижні, але поки не виявили загальної проблеми по всій країні.

Затоплене село-привид Асередо в Іспанії: дивіться відео