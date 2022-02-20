Це трапилося внаслідок ерозії, яка затопила понад 500 будинків. Через невпинне підвищення рівня моря місцеві жителі змушені залишати свої домівки.

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Місто Атафона в Бразилії йде під воду

Раніше натовпи туристи приїжджали сюди, адже вздовж піщаного узбережжя курорту було створено будинки відпочинку, готелі та рекреаційні заклади. Все це забезпечувало чудову відпустку на узбережжі Атлантичного океану.

Проте нині локація стає містом-привидом – море поглинає його.

Було б жахливо втратити цей будинок, тому що він зберігає так багато спогадів про всю мою сім'ю,

– каже Жоао Вакед Пейшото, житель, чий дім незабаром буде втрачено в морі.

Проходячи крізь уламки того, що колись було будинком його сусіда, він дивиться на те, що залишилося: тінь кімнати, усипана пошарпаними журналами, заіржавілий велосипед та інші залишки слідів життя.



Море поглинає будинки у бразильському місті Атафона / Фото AFP

Жоао з сумом каже, що не знає, коли треба їхати, бо за 15 днів море просунулося на три – чотири метри. Думає, можливо, їхні стіни протримаються ще до наступного тижня.

Чому місто занурюється під воду

Річ у тім, що курорт розташований біля великого лиману, де зливаються річки та моря. Відповідно тиск припливів, що зростає, може призвести до посилення деградації земель.

Ще в 1960-х роках в Атафоні були помітні ознаки берегової ерозії.

Загалом 14 кварталів і 500 будинків потонули в морі, перетворивши колись ідилічну берегову лінію на підводне кладовище,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, на це впливають й зміни клімату, внаслідок яких рівень світового океану піднявся на 20 сантиметрів з початку 20-го століття.



Апокаліптичні пейзажі Атафона з висоти пташиного польоту / Фото AFP

В Атафоні Атлантичний океан підіймається в середньому на 6 метрів на рік. Це призводить до руйнування та спустошення місцевих жителів, які володіють нерухомістю вздовж берегової лінії курорту.

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Інші проблеми Атафона

Підвищення рівня океану – не єдина проблема міста. В Атафона були "хронічні проблеми" протягом десятиліть.

Так, річка Параїба-ду-Сул, гирло якої є в Атафоні, скоротилася через видобуток корисних копалин, сільське господарство та інші види діяльності, які осушують її вище за течією.



Ерозія в Атафоні понесла за собою катастрофічні наслідки / Фото AFP

Через зменшення об'єму річки, вона транспортує менше піску в Атафон. У результаті – міські пляжі перестали відновлюватися природним шляхом, поступаючись ґрунтом морю. А будівництво на узбережжі лише погіршило проблему.

Великі човни більше не можуть проходити через дельту річки… і разом з ними зникли гроші,

– каже Еліальдо Бастос Мейреллес, голова місцевої спільноти рибалок, що налічує близько 600 осіб.

Так, наслідки були катастрофічними для індустрії туризму та рибальства.



Місто Атафона в Бразилії йде під воду / Фото rafaelduartephotography

Місто покидають

У місцевої влади є декілька планів щодо стримування ерозії вздовж узбережжя Атафони, як-от будівництво дамб для зменшення сили хвиль океану, і транспортування піску з дельти річки на пляж.

Конструкція хвилелому або дамба можуть перенести цю проблему в інше місце,

– розповідає Алекс Рамос, заступник міністра довкілля Сан-Жуан-да-Барра.

Втім, поки що жодне з запропонованих рішень не прийнято.



Будинки в Атафоні / Фото atafona-socorro

Я вже домовляюся про оренду іншого будинку, щоб вивезти звідси свою сім'ю. Я просто не можу більше піддавати їх ризику,

– підсумовує Жоао Вакед Пейшоту.

Деякі жителі досі сподіваються, що проблеми минуть, і залишаються. Але більшість місцевих не живуть мріями й покидають місто – виживають.