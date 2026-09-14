Если отправиться в лес, не зная, где растут грибы, то можно часами бродить между деревьями и почти ничего не найти. Одним из главных ориентиров могут служить именно деревья. Это связано с микоризой – взаимовыгодным сосуществованием грибницы и корней растений. Гриб получает от дерева органические вещества, а взамен помогает корневой системе поглощать воду и минеральные вещества. Именно поэтому для некоторых видов грибов соседство с определенными деревьями особенно важно. Подробнее об этом расскажет 24 Канал.

Под какими деревьями искать белые грибы?

Белый гриб, или боровик, может образовывать микоризу с различными породами деревьев. В хвойных лесах особое внимание стоит обращать на ели. В еловых лесах белые грибы могут встречаться как среди самих деревьев, так и на опушках, полянах и участках с достаточным количеством света. Хорошими местами могут быть также старые леса с мхом, умеренно влажной почвой и небольшим количеством густого подлеска.

В то же время само дерево не является гарантией наличия грибов. Значение имеют возраст леса, состав почвы, влажность, температура и погода предыдущих дней. Поэтому два еловых леса, расположенные недалеко друг от друга, могут сильно отличаться по количеству грибов.

Также белые грибы стоит искать в буковом лесу.

Где искать подосичники?

С подосичниками ориентироваться на деревья еще проще. Как следует из самого названия, их чаще всего можно найти под осинами. Но эти грибы не ограничиваются исключительно осинами. Различные виды и формы подосичников могут быть связаны с другими лиственными деревьями, в частности с березой.

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Осина снабжает грибницу органическими веществами, прежде всего сахарами, которые образуются в процессе фотосинтеза. В то же время грибница помогает осине получать из почвы воду и минеральные вещества, а также значительно увеличивает площадь, через которую корни могут их поглощать.

Грибы в лесу / Фото Depositphotos

Где искать подберезовики?

С подберезовиками ситуация еще понятнее: они тесно связаны с березами. Поэтому березовый лес, березовые рощи и участки со значительным количеством этих деревьев – одни из первых мест, которые стоит проверить. Причем гриб не обязательно будет расти прямо у ствола. Грибница распространяется в почве гораздо шире, поэтому подберезники могут появляться на определенном расстоянии от дерева.

Если в лесу есть березы, стоит осматривать не только землю вокруг них, но и опушки и места с достаточным количеством влаги. После благоприятной погоды на таких участках грибов может быть больше, чем в сухом и густом лесу.

Как использовать деревья при поиске грибов?

Ориентироваться на деревья – полезная стратегия, но не единственное правило. Увидев нужную породу, стоит оценить весь участок: достаточно ли там влаги, какая почва, насколько густой лес, есть ли мох, трава или лесная подстилка.

Дерево помогает определить перспективное место, но не может гарантировать урожай. Даже на известной грибной локации сезон может оказаться неудачным, тогда как другой участок того же леса неожиданно порадует грибника.