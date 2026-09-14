Якщо зайти в ліс без розуміння грибних місць, то можна годинами ходити між деревами й майже нічого не знайти. Одним із головних орієнтирів можуть бути саме дерева. Це пов'язано з мікоризою – взаємовигідним співіснуванням грибниці та коренів рослин. Гриб отримує від дерева органічні речовини, а натомість допомагає кореневій системі поглинати воду та мінеральні речовини. Саме тому для деяких видів грибів сусідство з певними деревами особливо важливе. Детальніше про це розповість 24 Канал.

Під якими деревами шукати білі гриби?

Білий гриб, або боровик, може утворювати мікоризу з різними породами дерев. У хвойних лісах особливу увагу варто звертати на смереки. У смерекових лісах білі гриби можуть траплятися як серед самих дерев, так і на узліссях, галявинах та ділянках із достатньою кількістю світла. Хорошими місцями можуть бути також старі ліси з мохом, помірно вологим ґрунтом та невеликою кількістю густого підліску.

Водночас саме дерево не є гарантією наявності грибів. Значення мають вік лісу, склад ґрунту, вологість, температура та погода попередніх днів. Тому два смерекові ліси неподалік один від одного можуть дуже відрізнятися за кількістю грибів.

Також білі гриби варто шукати у буковому лісі.

Де шукати підосичники?

З підосичниками орієнтуватися на дерева ще простіше. Як випливає з самої назви, їх найчастіше під осиками. Але ці гриби не обмежуються виключно осиками. Різні види та форми підосичників можуть бути пов'язані з іншими листяними деревами, зокрема березою.

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Осика постачає грибниці органічні речовини, насамперед цукри, які утворюються під час фотосинтезу. Водночас грибниця допомагає осиці отримувати з ґрунту воду та мінеральні речовини, а також значно збільшує площу, через яку коріння може їх поглинати.

Гриби у лісі / Фото Depositphotos

Де шукати підберезники?

Із підберезниками ситуація ще зрозуміліша: вони тісно пов'язані з березами. Тому березовий ліс, березові гаї та ділянки зі значною кількістю цих дерев – одні з перших місць, які варто перевірити. Причому гриб не обов'язково ростиме прямо біля стовбура. Грибниця поширюється в ґрунті значно ширше, тому підберезники можуть з'являтися на певній відстані від дерева.

Якщо в лісі є берези, варто оглядати не тільки землю навколо них, а й узлісся, просвіти та місця з достатньою кількістю вологи. Після сприятливої погоди на таких ділянках грибів може бути більше, ніж у сухому й густому лісі.

Як використовувати дерева під час пошуку грибів?

Орієнтуватися на дерева – корисна стратегія, але не єдине правило. Побачивши потрібну породу, варто оцінити всю ділянку: чи достатньо там вологи, який ґрунт, наскільки густий ліс, чи є мох, трава або лісова підстилка.

Дерево допомагає визначити перспективне місце, але не може гарантувати врожай. Навіть у відомій грибній локації сезон може бути невдалим, тоді як інша ділянка того самого лісу несподівано порадує грибника.