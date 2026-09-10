У вересні в лісі можна зустріти одразу кілька популярних видів грибів, однак кожен із них має свої улюблені місця. Тому під час тихого полювання варто орієнтуватися не лише на зовнішній вигляд грибів, а і на дерева, ґрунт та умови навколо.

Які гриби можна шукати у вересні та де вони ростуть?

Білі гриби ростуть як у листяних, так і в хвойних лісах: під дубами, буками, грабами, березами, ліщиною, соснами та ялинами. Шукати їх варто на прогрітих сонцем галявинах, узліссях і ділянках, укритих мохом.

ростуть як у листяних, так і в хвойних лісах: під дубами, буками, грабами, березами, ліщиною, соснами та ялинами. Шукати їх варто на прогрітих сонцем галявинах, узліссях і ділянках, укритих мохом. Осінні опеньки з'являються переважно на старих пеньках, повалених стовбурах і вирубках. Часто ці гриби ростуть великими зростками та колоніями на зрізаній деревині.

з'являються переважно на старих пеньках, повалених стовбурах і вирубках. Часто ці гриби ростуть великими зростками та колоніями на зрізаній деревині. Маслюки віддають перевагу молодим сосновим посадкам і хвойним лісам. Їх можна шукати у хвойному опаді, зокрема на добре освітлених пагорбах.

віддають перевагу молодим сосновим посадкам і хвойним лісам. Їх можна шукати у хвойному опаді, зокрема на добре освітлених пагорбах. Підосиковики та підберезовики варто шукати відповідно в осинниках і березових гаях. Вони також трапляються у вологих ярах безпосередньо біля коренів відповідних листяних дерев.

варто шукати відповідно в осинниках і березових гаях. Вони також трапляються у вологих ярах безпосередньо біля коренів відповідних листяних дерев. Рижики та грузді полюбляють ялинові й соснові лісосмуги. Для них підходить волога хвойна підстилка та піщаний ґрунт.

полюбляють ялинові й соснові лісосмуги. Для них підходить волога хвойна підстилка та піщаний ґрунт. Лисички поширені у мішаних лісах і на ділянках із моховим покривом. Восени вони можуть продовжувати рости численними групами у вологій траві.

Про які поради варто пам'ятати перед пошуком грибів?

Враховуйте погоду

Після дощу грибів зазвичай можна знайти більше, ніж у сухі періоди. У вологу погоду шукати їх варто у сухіших місцях – на пагорбах, сонячних галявинах та узліссях. Натомість багато видів люблять затінені й вологі ділянки, зокрема схили, куди потрапляє менше сонця.

Дивіться, де росте гриб

Під час пошуку звертайте увагу не лише на сам гриб, а і на місце, де він росте: у ґрунті, біля коренів дерева, на пні чи поваленій деревині. Для визначення виду також важливі форма шапки, ніжка, запах і нижня частина шапки. За потреби додатковою підказкою може стати відбиток спор.

Не нехтуйте безпекою

Їсти можна лише ті гриби, у визначенні яких ви повністю впевнені. Для початківців корисно мати із собою визначник із якісними фотографіями або вирушати до лісу з досвідченим грибником чи гідом.

Для написання матеріалу використовувалися наступні джерела: Anneofalltrades.com, Ua.news та Lotok.whale.cx.ua.