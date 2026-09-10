В сентябре в лесу можно встретить сразу несколько популярных видов грибов, однако у каждого из них есть свои излюбленные места. Поэтому во время тихой охоты стоит ориентироваться не только на внешний вид грибов, но и на деревья, почву и окружающие условия.

Какие грибы можно искать в сентябре и где они растут?

Белые грибы растут как в лиственных, так и в хвойных лесах: под дубами, буками, грабами, березами, орешником, соснами и елями. Искать их стоит на прогретых солнцем полянах, опушках и участках, покрытых мхом.

растут как в лиственных, так и в хвойных лесах: под дубами, буками, грабами, березами, орешником, соснами и елями. Искать их стоит на прогретых солнцем полянах, опушках и участках, покрытых мхом. Осенние опеньки появляются преимущественно на старых пнях, поваленных стволах и вырубках. Часто эти грибы растут большими скоплениями и колониями на срубленной древесине.

появляются преимущественно на старых пнях, поваленных стволах и вырубках. Часто эти грибы растут большими скоплениями и колониями на срубленной древесине. Маслятки предпочитают молодые сосновые насаждения и хвойные леса. Их можно искать в хвойной подстилке, в частности на хорошо освещенных холмах.

предпочитают молодые сосновые насаждения и хвойные леса. Их можно искать в хвойной подстилке, в частности на хорошо освещенных холмах. Подосиковые и подберезовые грибы стоит искать соответственно в осиновых и березовых рощах. Они также встречаются во влажных оврагах непосредственно у корней соответствующих лиственных деревьев.

стоит искать соответственно в осиновых и березовых рощах. Они также встречаются во влажных оврагах непосредственно у корней соответствующих лиственных деревьев. Рыжики и грузди любят еловые и сосновые лесополосы. Для них подходит влажная хвойная подстилка и песчаная почва.

любят еловые и сосновые лесополосы. Для них подходит влажная хвойная подстилка и песчаная почва. Лисички распространены в смешанных лесах и на участках с мховым покровом. Осенью они могут продолжать расти многочисленными группами во влажной траве.

О каких советах стоит помнить перед сбором грибов?

Учитывайте погоду

После дождя грибов обычно можно найти больше, чем в сухие периоды. Во влажную погоду искать их стоит в более сухих местах – на холмах, солнечных полянах и опушках. Зато многие виды любят затененные и влажные участки, в частности склоны, куда попадает меньше солнца.

Смотрите, где растет гриб

Во время поиска обращайте внимание не только на сам гриб, но и на место, где он растет: в почве, у корней дерева, на пне или поваленном дереве. Для определения вида также важны форма шляпки, ножка, запах и нижняя часть шляпки. При необходимости дополнительной подсказкой может стать отпечаток спор.

Не пренебрегайте безопасностью

Есть можно только те грибы, в определении которых вы полностью уверены. Для начинающих полезно иметь с собой определитель с качественными фотографиями или отправляться в лес с опытным грибником или гидом.

При написании материала использовались следующие источники: Anneofalltrades.com, Ua.news и Lotok.whale.cx.ua.