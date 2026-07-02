Почему путешественники массово меняют переполненное итальянское побережье на дикие скалы Швеции

Новый европейский тренд заставляет любителей приключений выбирать прохладные северные страны вместо традиционного отдыха на жарком юге. Одним из замечательных вариантов при этом является живописная шведская тропа Kuststigen.

Она предлагает уникальное сочетание дикой природы и уютных рыбацких деревень, способное удивить даже опытных туристов. 24 Канал благодаря туристическому порталу Западной Швеции West Sweden расскажет обо всем этом подробнее.

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Как возникла тропа Kuststigen и чем она привлекает туристов?

Современные путешественники, особенно молодежь, все чаще отказываются от пассивного отдыха у бассейнов в пользу активного туризма на лоне дикой природы. Естественно, что для этого они ищут места, где летом температура остается максимально комфортной для пеших прогулок. Одно из таких мест находится в Швеции.

Kuststigen – это грандиозный трек длиной 376 километров, разделенный на 44 увлекательных этапа. Он стал настоящим открытием для искателей приключений в Швеции в 2026 году – ведь лето выдалось очень жарким, и путешественники все чаще отдают предпочтение суровой скандинавской красоте, а не переполненным южным курортам Европы.

Вместо того чтобы толкаться в тесноте на тропинках итальянского Чинкве-Терре, туристы выбирают невероятно фотогеничную шведскую альтернативу. Маршрут Kuststigen простирается от города Уддевалла и живописного острова Чорн на юге вплоть до норвежского города Мосс на севере, предлагая удивительный контраст между уютными рыбацкими домиками и величественными гранитными скалами.

Тропа, созданная еще в 2007 году как уникальный совместный проект Швеции и Норвегии, – это не просто прогулка, а настоящее путешествие во времени. Здесь каждый шаг открывает следы древних поселений и удивительные природные явления, формировавшиеся на протяжении тысячелетий. Путешественники проходят мимо средневековых церквей, величественных загородных поместий, пастбищ с лошадьми и коровами, а также колоритных элингов для лодок.

Один из самых ярких участков маршрута пролегает через поселок Улебергсгамн и уникальный парк скульптур Удден, ведя к Хуннебостранду – одному из старейших прибрежных поселений региона Богуслен, история которого уходит корнями в XIII век. Когда-то это был главный центр шведского каменного дела, а сегодня – уютный уголок, где можно насладиться свежими морепродуктами и комфортным отдыхом в отелях или кемпингах.

Путешествие по маршруту Kuststigen в Швеции никого не оставит равнодушным: смотрите видео WalkingwithD

Обратите внимание! Популярность шведского маршрута Kuststigen тесно связана с новым глобальным туристическим трендом coolcation (отдых в прохладном климате). Он возник как ответ на аномальную летнюю жару в Южной Европе.

Этот живописный маршрут также вошел в список лучших летних европейских треков по версии авторитетного британского издания The Guardian. Эксперты подтверждают уникальность Kuststigen и советуют планировать путешествие на конец августа или начало сентября. В этот период погода остается мягкой и приятной, а удивительное побережье становится абсолютно свободным от толп туристов.

Где искать лучшие инстаграмные локации на маршруте Kuststigen?

Ландшафты на Kuststigen меняются с калейдоскопической скоростью. На острове Бохус-Мальмон туристов ждут настоящие "средиземноморские" лагуны с белым песком и прозрачной водой, которые кажутся почти нереальными для этих северных широт. Далее тропа ведет через заповедник Рамсвик с розовыми гранитными скалами и вековыми буковыми лесами Аннеред.

Туристам с ограниченным временем специалисты рекомендуют обратить внимание на отдельные участки маршрута. В частности, стоит пройти этап 22 протяженностью около 11 километров, который огибает заповедный полуостров Рамсвиксландет, известный как "Королевство скал", и совместить его с этапом 25 на острове Бохус-Мальмон.

Если же вы ищете легкую прогулку недалеко от цивилизации, можно воспользоваться бесплатным паромом из Гетеборга на остров Хено, чтобы пройти первые 3 этапа тропы среди цветущих лугов и уютных мест для купания. А для тех, кто стремится к максимальному разнообразию, маршрут предлагает Гетеборгский архипелаг – этот 35-километровый отрезок, разделенный на 5 этапов, позволяет буквально перепрыгивать с острова на остров, наслаждаясь соленым морским бризом.

Благодаря отличной логистике, маркировке голубыми знаками и интеграции с другими известными маршрутами, такими как Bohusleden и Soteleden, каждый может выбрать свой идеальный темп – от короткой однодневной прогулки до многодневного испытания. В общем, Kuststigen доказывает, что лучшие приключения ждут там, где заканчивается асфальт и начинается дикая природа.