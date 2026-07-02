Вона пропонує унікальне поєднання дикої природи та затишних рибальських селищ, здатне здивувати навіть досвідчених туристів. 24 Канал завдяки туристичному порталу Західної Швеції West Sweden розповість про все це докладніше.

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Як виникла стежка Kuststigen та чим вона приваблює туристів?

Сучасні мандрівники, особливо молодь, все частіше відмовляються від пасивного відпочинку біля басейнів на користь активного туризму серед дикої природи. Природно, що місця для цього шукають такі, де температура влітку залишається максимально комфортною для піших прогулянок. От одне із таких розташоване у Швеції.

Kuststigen – це грандіозний трек у 376 кілометрів завдовжки, розділений на 44 захопливі етапи. Він став справжнім відкриттям для шукачів пригод у Швеції у 2026 році – адже літо видалося дуже спекотним, і мандрівники все частіше віддають перевагу суворій скандинавській красі, а не переповненим південним курортам Європи.

Замість того щоб штовхатися у тісняві на стежках італійського Чинкве-Терре, туристи обирають неймовірно фотогенічну шведську альтернативу. Маршрут Kuststigen тягнеться від міста Уддевалла та мальовничого острова Чорн на півдні аж до норвезького міста Мосс на півночі, пропонуючи дивовижний контраст між затишними рибальськими хатинками та величними гранітними скелями.

Стежка, створена ще у 2007 році як унікальний спільний проєкт Швеції та Норвегії, – це не просто прогулянка, а справжня подорож у часі. Тут кожен крок відкриває сліди стародавніх поселень та дивовижні природні явища, що формувалися тисячоліттями. Мандрівники проходять повз середньовічні церкви, величні заміські маєтки, пасовища з кіньми та коровами, а також колоритні елінги для човнів.

Один із найяскравіших відрізків шляху пролягає через селище Улебергсгамн та унікальний парк скульптур Удден, ведучи до Хуннебостранда – одного з найстаріших прибережних поселень регіону Богуслен, історія якого сягає XIII століття. Колись це був головний центр шведського каменярства, а сьогодні – затишний куточок, де можна насолодитися свіжими морепродуктами та комфортним відпочинком у готелях чи кемпінгах.

Мандрівка маршрутом Kuststigen у Швеції нікого не залишиться байдужим: дивіться відео WalkingwithD

Зверніть увагу! Популярність шведського маршруту Kuststigen тісно пов'язана з новим глобальним туристичним трендом coolcation (відпочинок у прохолодному кліматі). Він виник як відповідь на аномальну літню спеку у Південній Європі.

Цей мальовничий маршрут також увійшов до списку найкращих літніх європейських треків за версією авторитетного британського видання The Guardian. Експерти підтверджують унікальність Kuststigen та радять планувати подорож на кінець серпня або початок вересня. У цей період погода залишається м'якою та приємною, а дивовижне узбережжя стає абсолютно вільним від натовпів.

Де шукати найкращі інстаграмні локації на маршруті Kuststigen?

Ландшафти на Kuststigen змінюєюься з калейдоскопічною швидкістю. На острові Бохус-Мальмон на туристів чекають справжні "середземноморські" лагуни з білим піском та прозорою водою, які здаються майже нереальними для цих північних широт. Далі стежка веде через заповідник Рамсвік з рожевими гранітними скелями та віковими буковими лісами Аннерьод.

Для туристів з обмеженим часом фахівці рекомендують звернути увагу на конкретні ділянки маршруту. Зокрема, варто пройти етап 22 у близько 11 кілометрів, який огинає заповідний півострів Рамсвіксландет, відомий як "Королівство скель", та поєднати його з етапом 25 на острові Бохус-Мальмон.

Якщо ж ви шукаєте легку прогулянку неподалік від цивілізації, можна скористатися безплатним поромом з Гетеборга до острова Хьоно, щоб пройти перші 3 етапи стежки серед квітучих лугів та затишних місць для купання. А для тих, хто прагне максимального різноманіття, маршрут пропонує Гетеборзький архіпелаг – цей 35-кілометровий відрізок, розділений на 5 етапів, дозволяє буквально перестрибувати з острова на острів, насолоджуючись солоним морським бризом.

Завдяки чудовій логістиці, маркуванню блакитними знаками та інтеграції з іншими відомими треками, як-от Bohusleden та Soteleden, кожен може обрати свій ідеальний темп – від короткої одноденної прогулянки до багатоденного виклику. Загалом, Kuststigen доводить, що найкращі пригоди чекають там, де закінчується асфальт і починається дика природа.