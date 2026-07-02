Она предлагает уникальное сочетание дикой природы и уютных рыбацких деревень, способное удивить даже опытных туристов. 24 Канал благодаря туристическому порталу Западной Швеции West Sweden расскажет обо всем этом подробнее.

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Как возникла тропа Kuststigen и чем она привлекает туристов?

Современные путешественники, особенно молодежь, все чаще отказываются от пассивного отдыха у бассейнов в пользу активного туризма на лоне дикой природы. Естественно, что для этого они ищут места, где летом температура остается максимально комфортной для пеших прогулок. Одно из таких мест находится в Швеции.

Kuststigen – это грандиозный трек длиной 376 километров, разделенный на 44 увлекательных этапа. Он стал настоящим открытием для искателей приключений в Швеции в 2026 году – ведь лето выдалось очень жарким, и путешественники все чаще отдают предпочтение суровой скандинавской красоте, а не переполненным южным курортам Европы.

Вместо того чтобы толкаться в тесноте на тропинках итальянского Чинкве-Терре, туристы выбирают невероятно фотогеничную шведскую альтернативу. Маршрут Kuststigen простирается от города Уддевалла и живописного острова Чорн на юге вплоть до норвежского города Мосс на севере, предлагая удивительный контраст между уютными рыбацкими домиками и величественными гранитными скалами.

Тропа, созданная еще в 2007 году как уникальный совместный проект Швеции и Норвегии, – это не просто прогулка, а настоящее путешествие во времени. Здесь каждый шаг открывает следы древних поселений и удивительные природные явления, формировавшиеся на протяжении тысячелетий. Путешественники проходят мимо средневековых церквей, величественных загородных поместий, пастбищ с лошадьми и коровами, а также колоритных элингов для лодок.

Один из самых ярких участков маршрута пролегает через поселок Улебергсгамн и уникальный парк скульптур Удден, ведя к Хуннебостранду – одному из старейших прибрежных поселений региона Богуслен, история которого уходит корнями в XIII век. Когда-то это был главный центр шведского каменного дела, а сегодня – уютный уголок, где можно насладиться свежими морепродуктами и комфортным отдыхом в отелях или кемпингах.

Путешествие по маршруту Kuststigen в Швеции никого не оставит равнодушным: смотрите видео WalkingwithD

Обратите внимание! Популярность шведского маршрута Kuststigen тесно связана с новым глобальным туристическим трендом coolcation (отдых в прохладном климате). Он возник как ответ на аномальную летнюю жару в Южной Европе.

Этот живописный маршрут также вошел в список лучших летних европейских треков по версии авторитетного британского издания The Guardian. Эксперты подтверждают уникальность Kuststigen и советуют планировать путешествие на конец августа или начало сентября. В этот период погода остается мягкой и приятной, а удивительное побережье становится абсолютно свободным от толп туристов.

Где искать лучшие инстаграмные локации на маршруте Kuststigen?

Ландшафты на Kuststigen меняются с калейдоскопической скоростью. На острове Бохус-Мальмон туристов ждут настоящие "средиземноморские" лагуны с белым песком и прозрачной водой, которые кажутся почти нереальными для этих северных широт. Далее тропа ведет через заповедник Рамсвик с розовыми гранитными скалами и вековыми буковыми лесами Аннеред.

Туристам с ограниченным временем специалисты рекомендуют обратить внимание на отдельные участки маршрута. В частности, стоит пройти этап 22 протяженностью около 11 километров, который огибает заповедный полуостров Рамсвиксландет, известный как "Королевство скал", и совместить его с этапом 25 на острове Бохус-Мальмон.

Если же вы ищете легкую прогулку недалеко от цивилизации, можно воспользоваться бесплатным паромом из Гетеборга на остров Хено, чтобы пройти первые 3 этапа тропы среди цветущих лугов и уютных мест для купания. А для тех, кто стремится к максимальному разнообразию, маршрут предлагает Гетеборгский архипелаг – этот 35-километровый отрезок, разделенный на 5 этапов, позволяет буквально перепрыгивать с острова на остров, наслаждаясь соленым морским бризом.

Благодаря отличной логистике, маркировке голубыми знаками и интеграции с другими известными маршрутами, такими как Bohusleden и Soteleden, каждый может выбрать свой идеальный темп – от короткой однодневной прогулки до многодневного испытания. В общем, Kuststigen доказывает, что лучшие приключения ждут там, где заканчивается асфальт и начинается дикая природа.