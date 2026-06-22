Саме тому над Полярним колом у холодному Баренцевому морі виникає черга на арктичний круїз. Ласкаво просимо в епоху coolcation, і про це розповість зараз 24 Канал докладніше.

Дивіться також Де на Землі є місто, над яким сонце майже не заходить кілька місяців поспіль

Баренцеве море найхолодніше у Європі навіть влітку

Де взагалі це Баренцеве море? Воно розташоване на краєчку Північного Льодовитого океану та омиває північне узбережжя Норвегії й, на жаль, ще однієї країни. Його площа – близько 1,4 мільйона кілометрів квадратних, тобто там розмістити можна було б дві України, а заодно і Білорусь.

На заході Баренцеве межує з Норвезьким морем, на сході з Карським морем, а на північному заході – з архіпелагом Шпіцберген. Середня глибина там – 230 метрів. І от цікавинка: завдяки теплій Північноатлантичній течії південна частина цього моря залишається вільною від льоду цілий рік, хоча решта замерзла.

Улітку найтепліша вода саме в південних, а ще у західних частинах Баренцевого моря, де температура сягає 14 градусів. Натомість у відкритій і північній частині – лише до 6. Чи можна там купатися? Так – у тому сенсі, що люди таки заходять у воду, але без гідрокостюма довго не протримаєшся. Що ж тоді сюди тягне туристів?

На хвилях Баренцевого моря можна навіть займатися серфінгом: дивіться відео norrona

Купатися небезпечно, але відпочивати модно: що таке coldcation?

Загалом – це вписується у рамки порівняно нового кількарічного тренду coolcation. Навіть у 2026 пошуки холодних напрямків для відпочинку, як от до Ісландії чи навіть Гренландії, зросли на три чверті у порівнянні з попереднім роком.

Тобто до сьогодні прагнення до відпочинку у прохолодних північних регіонах замість спекотного Середземномор'я стало більш ніж помітним. Рекордна спека та переповненість курортів Іспанії, Греції й Італії активно виштовхують туристів на північ.

До прикладу, Тромсе – арктичне університетське містечко на узбережжі Норвезького моря, зовсім близько до Баренцевого – у 2025 році встановило рекорд відвідуваності. Причім мовиться не тільки про зимовий сезон полярного сяйва, а й вперше за десятиліття про літо та осінь.

Неймовірний Шпіцберген за одну хвилину: дивіться відео OntdekSpitsbergen

По що туристи їдуть на Шпіцберген та загалом на Баренцеве море?

Шпіцберген – це норвезький архіпелаг просто над Баренцевим морем, і саме він став одним із символів coolcation-туризму. Люди їдуть туди, щоб мати нагоду зустріти білих ведмедів, побачити китів, моржів, і щоб насолоджуватися нескінченним арктичним літнім сонцем полярного дня.

Також улітку на Баренцевому морі гніздяться не менш як 20 мільйонів морських птахів 40 видів у 1600 колоніях. Воно є одним із найпродуктивніших морів у світі – і однією з найважливіших рибальських акваторій планети, а отже й меккою для рибальського туризму.

Популярними тут є й арктичні круїзи – величезні експедиційні лайнери та яхти показують людям льодовики, що тануть і падають у воду, замерзлі фіорди та величезні скелі. І як не згадати про екстремальний дайвінг – хоч вода холодна, але має фантастичну видимість до 30 чи й 40 метрів углиб.

Загалом, звісно, Баренцеве море – це не локація для тих, хто шукає засмагу і шезлонги. А для тих, хто хоче відчути повітря, яким ще не дихало кілька мільярдів людей – холодне, різке, і дуже живе. Схоже, саме по нього стоятиме черга у найближчі роки.