Не для атмосферы: зачем в самолетах приглушают свет во время взлета и посадки
- Во время взлета и посадки ночью в самолете приглушают свет, чтобы пассажиры лучше адаптировались к темноте в случае экстренной ситуации.
- Открытые шторки иллюминаторов позволяют экипажу и пассажирам быстрее заметить внешние опасности и оценить ситуацию.
В салоне самолетов всегда приглушают свет, а шторки иллюминаторов просят держать открытыми. Такие действия являются стандартными правилами безопасности, которые применяют многие авиакомпании. Они помогают экипажу и пассажирам лучше сориентироваться в случае чрезвычайной ситуации.
Многие пассажиры замечали, что во время ночных взлетов и посадок в самолете приглушают свет, а шторки иллюминаторов просят оставлять открытыми. Хотя эти правила могут казаться мелочами, на самом деле они являются важной частью авиационной безопасности. Со ссылкой на The Guardian объясняем эти нюансы.
Смотрите также Работники аэропорта раскрыли, какой багаж самый прочный при перевозке
Почему во время взлета и посадки ночью в самолете приглушают свет?
Во время взлета и посадки в темное время суток освещение в салоне специально уменьшают. Это делают из соображений безопасности: в случае аварийной ситуации или экстренной эвакуации пассажиры уже будут лучше адаптированы к темноте и смогут быстрее ориентироваться, в частности видеть напольные световые маркеры и путь к выходу. Кроме того, резкая смена освещения может "ослепить" глаза, тогда как плавное затемнение позволяет им постепенно привыкнуть к низкому уровню света.
Смотрите также Как пережить полет без дискомфорта в ушах: проверенные советы от украинцев
Зачем просят открывать шторки окон во время взлета и посадки?
Еще одно правило авиационной безопасности – открытые шторки иллюминаторов. Как объясняют на платформе Reddit, это нужно для того, чтобы экипаж и пассажиры могли сразу заметить любые внешние опасности, например дым, пожар или обломки, а также быстро оценить ситуацию с обеих сторон самолета.
Дополнительно это позволяет сохранить одинаковый уровень освещения внутри салона и на улице, чтобы глаза были уже подготовлены к условиям снаружи в случае экстренной эвакуации.
Какие советы будет полезно знать туристам?
Недавно мы рассказывали, какие вещи запрещены на круизе. Например, утюги и отпариватели. Из-за риска воспламенения их обычно не позволяют брать на борт, хотя на самих лайнерах часто доступны альтернативы для пассажиров.
Или, знали ли вы, что полностью заворачивать ребенка в полотенце не стоит? Об этом правило безопасности для детей во время отдыха знает мало родителей. Рекомендуется вытирать ребенку руки и подкладывать полотенце под плечи, а также использовать полотенца-кимоно или комбинезоны, которые не ограничивают движения.
