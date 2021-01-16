Орест Зуб – успешный украинский бизнесмен, блогер, путешественник и писатель. Он уже посетил 126 стран мира и в планах посетить абсолютно все страны мира.

Редакция "О, Море" взяла интревью в Ореста Зуба, в котором он рассказал, как начать путешествовать и почему стоит иногда осуществлять соло путешествия.

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Как начать путешествовать

Орест мечтает посетить все 193 страны мира, которые признала ООН. И убежден, что сделать это случайно – невозможно, это ежедневная работа.

В мире есть всего около 200 человек, которые выполнили эту мечту. Среди них и украинец Константин Симоненко. Многие люди говорят себе, что хотят увидеть весь мир, но уже на 2 десятке стран останавливаются и ставят свою цель под сомнение,

– пояснил Орест.

Блогер добавляет, что чем больше стран в списке посещенных – тем меньше времени требуется на подготовку. Часто бронирует только билет на самолет и несколько первых ночей в гостинице. Далее организует все на месте.

Путешественникам начинающим блогер советует делать так же – купите билет на самолет в желаемую страну, а уже потом подстраивате все под поездку.

"Такая покупка станет необратимым моментом и приблизит путешествие мечты", – убежден путешественник.

Почему стоит путешествовать самому

В большинство путешествий с Орестом Зубом едет его жена Марта. Он, к слову, сделал ей предложение руки и сердца на борту самолета. Но, несколько раз в год блогер едет в путешествие сам.

Орест объясняет, что так проще интегрироваться в местное сообщество, познакомиться с новыми людьми.

Когда ты с группой, то вы себе своей компанией развликаетеся, а одного человека чаще приглашают даже в кафе или ресторане. Можно легче завязать разговор,

– пояснил путешественник свою позицию.