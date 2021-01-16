Почему стоит путешествовать одному: объясняет известный тревел-блогер Орест Зуб
Орест Зуб – успешный украинский бизнесмен, блогер, путешественник и писатель. Он уже посетил 126 стран мира и в планах посетить абсолютно все страны мира.
Редакция "О, Море" взяла интревью в Ореста Зуба, в котором он рассказал, как начать путешествовать и почему стоит иногда осуществлять соло путешествия.
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Как начать путешествовать
Орест мечтает посетить все 193 страны мира, которые признала ООН. И убежден, что сделать это случайно – невозможно, это ежедневная работа.
В мире есть всего около 200 человек, которые выполнили эту мечту. Среди них и украинец Константин Симоненко. Многие люди говорят себе, что хотят увидеть весь мир, но уже на 2 десятке стран останавливаются и ставят свою цель под сомнение,
– пояснил Орест.
Блогер добавляет, что чем больше стран в списке посещенных – тем меньше времени требуется на подготовку. Часто бронирует только билет на самолет и несколько первых ночей в гостинице. Далее организует все на месте.
Путешественникам начинающим блогер советует делать так же – купите билет на самолет в желаемую страну, а уже потом подстраивате все под поездку.
"Такая покупка станет необратимым моментом и приблизит путешествие мечты", – убежден путешественник.
Почему стоит путешествовать самому
В большинство путешествий с Орестом Зубом едет его жена Марта. Он, к слову, сделал ей предложение руки и сердца на борту самолета. Но, несколько раз в год блогер едет в путешествие сам.
Орест объясняет, что так проще интегрироваться в местное сообщество, познакомиться с новыми людьми.
Когда ты с группой, то вы себе своей компанией развликаетеся, а одного человека чаще приглашают даже в кафе или ресторане. Можно легче завязать разговор,
– пояснил путешественник свою позицию.
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