Орест Зуб – успішний український бізнесмен, блогер, мандрівник та письменник. Він вже відвідав 126 країн світу і у планах відвідати абсолютно усі країни світу.

Редакція "О, Море" взяла інтрев'ю в Ореста Зуба, в якому він розповів як почати мандрувати і чому варто іноді здійснювати соло подорожі.

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Як почати мандрувати

Орест мріє відвідати усі 193 країни світу, які визнала ООН. І переконаний, що зробити це випадково – неможливо, це щоденна робота.

У світі є лише близько 200 людей, які виконали цю мрію. Серед них і українець Костянтин Симоненко. Багато людей кажуть собі, що хочуть побачити цілий світ, але вже на 2 десятці країн зупиняються і ставлять свою ціль під сумнів,

– пояснив Орест.

Блогер додає, що чим більше країн у списку відвіданих – тим менше часу потрібно на підготовку. Часто бронює лише квиток на літак і кілька перших ночей у готелі. Далі організовує усе на місці.

Мандрівникам початківцям блогер радить робити так само – купіть квиток на літак у бажану країну, а вже тоді підлаштовуйте все під поїздку.

"Така купівля стане незворотним моментом і наблизить подорож мрії", – переконаний мандрівник.

Чому варто мандрувати самому

У більшість подорожей з Орестом Зубом їде його дружина Марта. Він, до слова, зробив їй пропозицію руки і серця на борту літака. Але, кілька разів на рік блогер їде у мандрівку сам.

Орест пояснює, що так простіше інтегруватися у місцеву спільноту, познайомитися з новими людьми.

Коли ти з групою, то ви собі своєю компанією тусите, а саму людину частіше запрошують навіть в кафе чи ресторані. Можна легше зав'язати розмову,

– пояснив мандрівник свою позицію.