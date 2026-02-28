Говорят, предки зятя Трампа жили в этом волшебном городке Тернополья: 3 причины сюда приехать

Все мы знаем Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Ведь он активно участвует в процессе переговоров по окончанию войны в Украине.

Но мало кто знает, что семья Кушнера по материнской линии происходит из украинского города Подгайцы. Со ссылкой на UkrainaIncognita рассказываем об этом подробнее.

По отцовской линии Кушнеры родом из белорусского города Новогрудок. А вот по материнской зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер имеет корни в волшебном городке Подгайцы на Тернопольщине.

Его прадед Штадтмауэр родился там и эмигрировал в Нью-Йорк в 1920-х годах, как пишет Суспільне. В то время Подгайцы были значительным еврейским центром Галичины, евреи составляли более 50% населения города.

Сегодня этот тихий городок с богатой историей заслуживает внимания путешественников благодаря исторической застройке, спокойной атмосфере и живописному расположению среди подольских холмов на реке Коропец. Что интересно о нем знать и что там посмотреть?

Подгайцы – одно из старейших поселений края, известное по меньшей мере с XV века. В 1539 году городу дали магдебургское право, и он был важным оборонительным пунктом на пути татарских нападений, поэтому здесь заложили замок и укрепления с валами и рвами с водой.

В XVII веке город принадлежал семье Потоцких, именно в этот период Подгайцы переживали расцвет. Здесь возвели каменные здания, развивали ремесла и торговлю. Так что сформировался компактный исторический центр с прослойками польского, украинского и еврейского наследия, которое туристы могут наблюдать и сегодня.

Подгайцы могут стать находкой для любого туриста / Фото shvendya

Первая причина приехать в Подгайцы – красивая архитектура. Обратите внимание на каменный костел Святой Троицы 1634 года, где в каменных стенах использованы элементы еще более древнего храма. Также на комплекс зданий ратуши и остатки укреплений, которые формируют узнаваемую панораму на холме над Коропцом. И на аутентичные улицы с невысокими каменными домами.

Вторая причина – многокультурная история. Подгайцы были одним из важных еврейских центров, а также здесь жили много армян, католиков и греко-католиков. В городе сохранились фрагменты еврейского и типичного галицкого местечкового наследия.

Третья причина – уютные пейзажи. Подгайцы лежат на реке Коропец, притоке Днестра, примерно в 70 километрах от Тернополя и недалеко от автодороги в Ивано-Франковск. Город стоит на волнистых холмах Подолья, а с окрестностей открываются виды на долину реки и сельские ландшафты.

