Укр Рус
Travel Travel-лайфхаки Зачем стюардессы лично здороваются во время посадки: дело не только в вежливости
22 января, 23:21
2

Зачем стюардессы лично здороваются во время посадки: дело не только в вежливости

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Стюардессы здороваются с пассажирами для оценки их состояния, что является важным для безопасности полета.
  • Установленный контакт с экипажем помогает снизить панику и повысить управляемость в стрессовых ситуациях.

Каждый пассажир во время путешествия самолетом слышит личное приветствие от стюардессы. Несмотря на большое количество людей, работницы стараются уделить внимание каждому. Но оказывается, дело не только в вежливости.

Стюардесса Татьяна Иванихина в своем блоге в инстаграме рассказала, что дело не только в сервисе. Главная функция приветствия с пассажирами – безопасность.

Читайте также Большинство совершает эти ошибки: профессиональный летчик рассказал важные советы туристам

Зачем стюардессы здороваются с пассажирами?

Стюардесса рассказала, что за несколько секунд глядя в глаза, член экипажа оценивает состояние пассажира: трезвый ли он, адекватный, спокойный, ориентированный. Это не интуиция – этому учат.

"Экипаж также фиксирует людей, которые в случае чрезвычайной ситуации могут стать ресурсом: физически крепких, собранных, уравновешенных", – добавила Татьяна.

По ее словам, именно таких часто сажают ближе к аварийным выходам или “берут на карандаш”.

Если пассажир избегает контакта, путается в словах или ведет себя странно – это замечают сразу. В некоторых случаях решение не допустить к полету принимается еще до взлета, а не в воздухе,
– добавила стюардесса.

Кроме того, в приветствии есть скрытый еще и психологический момент: установленный контакт с экипажем снижает панику и повышает управляемость в стрессе. Улыбка – лишь бонус. Основное, чему учат стюардессу – это быстрая диагностика и профилактика рисков.

Стюардессы здороваются не только из-за вежливости: смотрите видео

К слову, жена пилота рекомендует носить в самолете свитер, удобную обувь и эластичные брюки для комфорта, пишет Express. А еще туристы советуют брать компрессионные носки во избежание отеков ног во время полета.

Какие еще лайфхаки стоит знать?

Частые вопросы

Почему стюардессы здороваются с пассажирами?

Стюардессы здороваются с пассажирами не только из вежливости - это часть их работы, направленной на обеспечение безопасности. Они оценивают состояние пассажира, определяя, трезв ли он, адекватен ли и спокоен ли он. Также экипаж обращает внимание на тех, кто может стать ресурсом в чрезвычайной ситуации.

Как экипаж решает, кого сажать ближе к аварийным выходам?

Экипаж фиксирует пассажиров, которые могут стать ресурсом в случае чрезвычайной ситуации - физически крепких, собранных и уравновешенных. Именно таких пассажиров часто сажают ближе к аварийным выходам или берут на карандаш для дальнейшего наблюдения.

Какова роль психологического аспекта в приветствии стюардесс?

Приветствие стюардесс имеет скрытый психологический момент - установленный контакт с экипажем снижает панику и повышает управляемость в стрессовых ситуациях. Улыбка является лишь бонусом, ведь основная задача стюардесс - это быстрая диагностика и профилактика рисков.