Стюардесса объяснила, почему в пассажирских самолетов нет парашютов
Наверное, многие задумывалось, как можно спастись при падении пассажирского самолета и рассматривали вариант парашюта. Украинская стюардесса рассказала, почему не получится им воспользоваться.
Источник: тикток стюардессы
Украинская стюардесса Таисия привела несколько аргументов, почему пассажиры не смогли бы прыгнуть.
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Первая причина – отсутствие практики. Для того, чтобы стригнуты надо уметь это делать. Неподготовленный человек не сможет.
Вторая причина – дверь самолета во время полета практически невозможно открыть из-за большой разницы давления внутри салоны и снаружи.
Третья причина – пассажирские самолеты в основном летают на высоте 9-12 километров. А уже на 4 километре становится трудно дышать. Поэтому на высоте 10 километров люди не могут существовать без дополнительного кислорода.
Четвертая причина – за бортом температура -50 градусов.
Пятая причина – самолет разгоняется до 1000 километров в час. И плотность воздуха становится такая же, как в бетонной стены.
Ранее стюардесса рассказала о странных просьбах от пассажиров. Например, однажды ее просили сделать двигатели воздушного судна тише
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