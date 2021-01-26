Наверное, многие задумывалось, как можно спастись при падении пассажирского самолета и рассматривали вариант парашюта. Украинская стюардесса рассказала, почему не получится им воспользоваться.

Источник: тикток стюардессы

Украинская стюардесса Таисия привела несколько аргументов, почему пассажиры не смогли бы прыгнуть.

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Первая причина – отсутствие практики. Для того, чтобы стригнуты надо уметь это делать. Неподготовленный человек не сможет.

Вторая причина – дверь самолета во время полета практически невозможно открыть из-за большой разницы давления внутри салоны и снаружи.

Третья причина – пассажирские самолеты в основном летают на высоте 9-12 километров. А уже на 4 километре становится трудно дышать. Поэтому на высоте 10 километров люди не могут существовать без дополнительного кислорода.

Четвертая причина – за бортом температура -50 градусов.

Пятая причина – самолет разгоняется до 1000 километров в час. И плотность воздуха становится такая же, как в бетонной стены.

Ранее стюардесса рассказала о странных просьбах от пассажиров. Например, однажды ее просили сделать двигатели воздушного судна тише