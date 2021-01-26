Напевно, багато людей задумувалося, як можна врятуватися при падінні пасажирського літака і розглядали варіант парашуту.

Джерело: тікток стюардеси

Українська стюардеса Таїсія навела декілька аргументів, чому пасажири не змогли б стрибнути.

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Перша причина – відсутність практики. Для того, щоб стригнути потрібно, треба вміти це робити. Непідготовлена людина не зможе.

Друга причина – двері літака під час польоту практично неможливо відкрити через велику різницю тиску всередині салони та зовні.

Третя причина – пасажирські літаки в основному літають на висоті 9-12 кілометрів. А вже на 4 кілометрі стає важко дихати. Тому на висоті 10 кілометрів люди не можуть існувати без додаткового кисню.

Четверта причина – за бортом температура -50 градусів.

П’ята причина – літак розганяється до 1000 кілометрів в годину. І густина повітря стає така ж, як у бетонної стіни.