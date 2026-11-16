Говорить об этом в самолете – плохая идея: за какие слова и поступки пассажира могут снять с рейса

Пассажир кричит в самолете / Фото: Canva
Иногда для задержки авиарейса достаточно одного пассажира, решившего проявить характер или пошутить на тему безопасности. При этом последствия такого поведения могут оказаться гораздо серьезнее, чем просто замечание со стороны экипажа.
О том, почему человека могут снять с рейса и как экипаж реагирует на подозрительное поведение, в интервью 24 Каналу рассказала бортпроводница Екатерина Кудлач, также известная как ZAHMARNA.
Почему шутки о бомбе могут стать поводом для проверки?
В авиации шутки о взрывчатке воспринимают предельно серьезно. Это касается даже ситуаций при прохождении контроля безопасности в аэропорту. Екатерина привела пример: если пассажира просят снять обувь, а он в ответ шутит: "Вы что, думаете, у меня там бомба?", к проверке сразу привлекают дополнительную службу безопасности. Человека ждет тщательный досмотр.
Такие высказывания нельзя игнорировать и на борту. Бортпроводники должны выяснить обстоятельства и сообщить капитану и службе безопасности, если слова пассажира вызывают подозрение.
За какое поведение пассажира могут снять с рейса?
Основанием для снятия с самолета может стать неадекватное поведение или категорический отказ выполнять правила безопасности. По словам Екатерины, иногда пассажиры начинают конфликтовать с экипажем сразу же после посадки на борт. Вместо того чтобы выполнить просьбы, они возмущаются и заявляют, что ничего делать не собираются.
Мы понимаем, что брать такого человека в полет – это огромный риск для безопасности всего экипажа и других пассажиров
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В таких ситуациях окончательное решение принимает капитан самолета – он может снять пассажира с рейса.
Почему из-за одного пассажира может задержаться весь самолет?
Снятие человека с рейса – это не просто просьба покинуть салон. Как рассказала Екатерина, в таких случаях вызывают полицию, которая составляет необходимые протоколы и акты. Кроме того, экипаж должен найти и выгрузить багаж пассажира. Все эти процедуры требуют времени и могут привести к серьезной задержке рейса.
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