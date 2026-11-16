Говорить об этом в самолете – плохая идея: за какие слова и поступки пассажира могут снять с рейса

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О том, почему человека могут снять с рейса и как экипаж реагирует на подозрительное поведение, в интервью 24 Каналу рассказала бортпроводница Екатерина Кудлач, также известная как ZAHMARNA.

Почему шутки о бомбе могут стать поводом для проверки?

В авиации шутки о взрывчатке воспринимают предельно серьезно. Это касается даже ситуаций при прохождении контроля безопасности в аэропорту. Екатерина привела пример: если пассажира просят снять обувь, а он в ответ шутит: "Вы что, думаете, у меня там бомба?", к проверке сразу привлекают дополнительную службу безопасности. Человека ждет тщательный досмотр.

Такие высказывания нельзя игнорировать и на борту. Бортпроводники должны выяснить обстоятельства и сообщить капитану и службе безопасности, если слова пассажира вызывают подозрение.

За какое поведение пассажира могут снять с рейса?

Основанием для снятия с самолета может стать неадекватное поведение или категорический отказ выполнять правила безопасности. По словам Екатерины, иногда пассажиры начинают конфликтовать с экипажем сразу же после посадки на борт. Вместо того чтобы выполнить просьбы, они возмущаются и заявляют, что ничего делать не собираются.

Мы понимаем, что брать такого человека в полет – это огромный риск для безопасности всего экипажа и других пассажиров– пояснила бортпроводница.

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В таких ситуациях окончательное решение принимает капитан самолета – он может снять пассажира с рейса.

Почему из-за одного пассажира может задержаться весь самолет?

Снятие человека с рейса – это не просто просьба покинуть салон. Как рассказала Екатерина, в таких случаях вызывают полицию, которая составляет необходимые протоколы и акты. Кроме того, экипаж должен найти и выгрузить багаж пассажира. Все эти процедуры требуют времени и могут привести к серьезной задержке рейса.