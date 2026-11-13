"Мозг рисует худшие сценарии": ZAHMARNA о критических моментах и жестких правилах неба

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Екатерина Кудлач, также известная под никнеймом ZAHMARNA, родилась в Одессе. В 2022 году девушка решилась поставить на паузу театральную карьеру, чтобы осуществить давнюю мечту и стать бортпроводницей украинской авиакомпании. Вне работы в небе она активна и в творческой жизни: ведет блог, занимается актерством и пением, приняла участие в шоу "Предатели" и выпустила уже второй трек "Мой самолет".

В интервью 24 Каналу Екатерина откровенно рассказала обо всем, что обычно остается за кулисами работы экипажа: как бортпроводники оценивают людей во время посадки, что делают в случае медицинских чрезвычайных происшествий и паники на борту, с какими стереотипами и провокациями сталкиваются за границей и планирует ли она впоследствии вернуться на театральную сцену.

Пассажиры и интересные случаи на борту

Вы рассказывали в блоге, что когда встречаете пассажиров, то сразу сканируете их. По каким именно маркерам в поведении вы понимаете, что с этим человеком во время полета будут проблемы?

На самом деле я считываю это уже абсолютно автоматически, на уровне привычки, но обращаю внимание на несколько ключевых нюансов. Во-первых, это здоровье: все ли чувствуют себя хорошо, нет ли признаков каких-либо хронических заболеваний.

Также мы обязательно выискиваем беременных, потому что не все девушки заранее об этом сообщают, а у нас есть определенные ограничения по разрешениям на перелет. Плюс нам нужно просто держать это на контроле, чтобы при необходимости своевременно оказать помощь.

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Рабочие будни Екатерины Кудлач в небе / фото предоставлены для 24 Канала

Если же говорить о потенциальной опасности или возможных проблемах, то это обычно заметно в каких-то микронюансах, например, в том, как пассажир обращается с другими людьми при посадке. Кто-то куда-то сильно спешит, толкается, грубит или проявляет нетерпение. Мы сразу фиксируем таких людей и держим в поле зрения.

Но интересно то, что на самом деле конфликты очень часто возникают совсем с другими пассажирами – теми, кто в начале ведет себя максимально мило, коммуникабельно, у них все в порядке. А потом – хоп! – мы просим их не употреблять собственный алкоголь, принесенный с собой, а они вдруг устраивают громкий скандал.

Поэтому общий внешний чекинг, конечно, помогает заметить определенные детали на старте, но жизнь на борту обычно куда более непредсказуема.

А какое поведение пассажира за весь ваш опыт работы было самым удивительным, самым неожиданным?

Одна из самых неприятных ситуаций произошла, когда я работала в Риге. Я стояла на посадке и традиционно общалась со всеми пассажирами исключительно на английском языке. Заходит мужчина и намеренно обращается ко мне на русском: "Здравствуйте". Я вежливо отвечаю ему по-английски: "Good afternoon, welcome on board". Он снова давит на меня и вторично повторяет: "Здравствуйте".

И в этот момент я начинаю ощущать реальную опасность и внутренний дискомфорт. Я четко понимаю, что нет необходимости переходить на русский – это международная авиакомпания, где языком общения является английский. Когда он повторяет это в третий раз, мне становится страшно, потому что я чувствую давление и ожидание человеком того, что я прогнусь под его правила.

В Риге у меня и раньше бывали подобные случаи, когда пассажиры пытались как-то задеть меня именно потому, что я украинка или что не говорю по-русски. Тогда у меня сердце начинало колотиться от тревоги, потому что я балансировала на грани и не понимала, где здесь профессиональная этика, а где уже пересечение моих личных границ.

А если говорить о забавных вещах, то больше всего удивляет, по каким пустякам люди способны устраивать масштабные конфликты. Например, недавно на ночном рейсе две женщины повздорили из-за того, что одна резко наклонила спинку кресла назад, а другой это создало сильный дискомфорт.

Все это переросло в 15-минутную бурную дискуссию о том, можно ли вообще откидывать кресло и нужно ли обязательно предупреждать человека позади. К их спору постепенно присоединялись другие пассажиры! Это выглядело очень комично.

Ну и классика, которая меня просто раздражает и в то же время удивляет: когда во время включенного табло "Пристегните ремни" (что прямое требование безопасности) люди пытаются прорваться в туалет. Когда им делаешь замечания, они искренне негодуют. Я объясняю, что горит табло, и они могут серьезно травмировать себя при турбулентности или маневре, но этот абсурд повторяется постоянно.

Кстати, если говорить об этой ситуации со спинкой. Пассажиры по правилам обязаны сидеть ровно только во время взлета и посадки. Но когда уже можно откидывать спинку, и человек спереди хочет это сделать, хотя соседу сзади это не нравится – как вы решаете такие конфликты?

Я лично подхожу, общаюсь с обеими сторонами и пытаюсь разобраться, кто действительно прав и есть ли здесь вообще нарушители. Это же вопрос банальной внутренней культуры общения.

Конечно, было бы идеально, если бы человек перед тем, как наклонить кресло, хотя бы обернулся и спросил: "Извините, я сейчас немного опущу спинку". Я, например, всегда так поступаю – это элементарная вежливость, хотя юридически это мое право.

Рабочие будни Екатерины Кудлач в небе / фото предоставлены для 24 Канала

Если ситуация обострилась, у нас есть второй вариант – мы можем просто пересадить кого-нибудь из пассажиров на другое свободное место, если кому-то некомфортно. Но проблема в том, что самолет часто заполнен на 100% и такой физической возможности просто нет.

Тогда приходится брать на себя роль некой школьной учительницы: разговаривать с одним, разговаривать с другим, искать какой-то компромисс и пытаться успокоить обе стороны.

А какие самые странные или самые несправедливые претензии от пассажиров вам приходилось слышать? Я в свое время работала официанткой и хорошо знаю, как иногда люди могут винить работника во всем, даже если он совсем не отвечает за ситуацию. Сталкивались ли вы с подобным во время работы бортпроводницей? Возможно, были жалобы, особенно удивившие вас своей абсурдностью?

Бытовых жалоб хватает, но больше всего поражают вещи, связанные с безопасностью, когда люди банально отказываются включать логику. К примеру, пассажиры, сидящие у аварийных выходов на крыло, почему-то категорически не хотят убирать свои вещи на багажные полки. Они не понимают или не хотят понимать, что в случае экстренной эвакуации этот проход должен быть совершенно свободным.

В нашей авиакомпании правила в этом плане очень строги: у аварийного выхода во время взлета и посадки не может лежать ничего вообще: ни подушка для шеи, ни книжка. Максимум – телефон в руке.

И вот бывает самое смешное: я все объясняю, прошу положить вещи наверх, прохожу по салону минут за пять, оглядываюсь – а там снова какая-то кофточка или подушка валяется на полу. Говорю: "Я же просила все убрать!" Они закатывают глаза, демонстративно вздыхают, а иногда еще пытаются вернуть вещи назад, когда я отворачиваюсь.

Люди просто не отдают себе отчет в том, насколько авиация является жесткой и регламентированной сферой. Конечно, дай Бог, чтобы никакая аварийная ситуация никогда в жизни не произошла, но правила существуют не просто так. Если позволить кому-то одному нарушить маленькое правило, дальше начнется хаос, и все остальные тоже начнут его нарушать.

Был еще один интересный случай: летели пять пассажиров – трое взрослых и двое младенцев. Они почему-то решили все сесть в один ряд, где было всего три кресла. Детей должны были держать на коленях, но в том ряду физически было всего четыре кислородные маски на пять человек. То есть в случае разгерметизации салона одной маски просто кому-то не хватило бы.

Я подхожу и вежливо прошу: "Пожалуйста, сядьте на свои места согласно посадочным талонам, их вам дали не просто так". И тут один из пассажиров начинает на меня кричать: "Да мы так летели из Канады, и никто нам слова не сказал!"

Я объясняю ситуацию с разгерметизацией и безопасностью, а он начинает возмущаться еще больше, потому что я, видите ли, попросила его жену вернуться на свое первоначальное место. Она самовольно пересела к мужу, но он начал кричать, что мы рассадили их и усадили его жену рядом с каким-то незнакомцем. Я сидела в шоке и думала: "Боже, люди, что вы делаете? Это же вопрос жизни и смерти!". Но им казалось, что мы просто придираемся.

Расскажите о случаях, когда самолет не мог вылететь из-за действий пассажиров. Например, по шуткам о взрывчатке – в интернете или фильмах часто показывают, что за любое неосторожное слово о "бомбе" начинаются жесткие проверки. Как с этим в реальной жизни?

О, все, что касается шуток о бомбах или взрывчатках, в авиации воспринимается с максимальной степенью серьезности. Это правило начинает действовать еще в аэропорту при контроле безопасности.

Если вас, например, просят снять обувь или куртку, а вы решите "пошутить" в стиле: "Вы что, думаете, у меня там бомба?", всё — на вас сразу набросится дополнительная служба безопасности, и начнется тотальный обыск со всеми вытекающими последствиями.

У нас это вообще не тема для юмора. На самом борту я, к счастью, лично таких шуток не слышала, но если бы кто-то подобное сказал, экипаж не имел бы права просто улыбнуться и забыть.

Рабочие будни Екатерины Кудлач в небе / фото предоставлены для 24 Канала

Мы обязаны реагировать немедленно: выяснить, что за человек и было ли это неуместной шуткой или реальной угрозой. Если ситуация выглядит хоть чуть-чуть подозрительно, мы мгновенно докладываем капитану судна и службе безопасности – и этого человека будут тщательно проверять.

А насчет задержек из-за пассажиров – такое, к сожалению, случается. Бывают ситуации, когда пассажир только заходит на борт, но уже ведет себя неадекватно или категорически отказывается выполнять элементарные правила безопасности. И не просто отказывается, а начинает качать права: "Чего вы ко мне пристаете, я ничего делать не буду!"

Мы понимаем, что брать такого человека в полет – это огромный риск безопасности всего экипажа и других пассажиров. В этом случае капитан принимает однозначное решение снять пассажира с рейса.

Вызывают полицию, составляют все необходимые протоколы и акты, а самое главное – потом нужно обязательно найти и выгрузить из самолета его багаж. Конечно, на все это уходит время, и это приводит к серьезной задержке рейсов.

Здоровье и безопасность пассажиров

Вы работаете в авиации уже шестой год. Скажите, как часто на борту происходят медицинские инциденты, например, обморок или панические атаки?

Чаще люди теряют сознание. В последний раз я сталкивалась с этим примерно три года назад. Особенно много таких случаев было раньше на рейсах из Украины в Египет. Часто это были люди постарше, для которых перелет мог быть вообще первым в жизни. Они беспокоились, могли не поесть нормально перед дорогой, не поспать, из-за чего у них резко падает давление.

Помню даже один такой рейс, во время которого пассажиры теряли сознание один за другим – четыре человека подряд! Только откачаешь одного, раздается вызов с другого конца салона – опять кому-то плохо.

Конечно, в первую очередь это всегда волнительно, потому что у меня нет профессионального медицинского образования, но у нас обязательно проходят серьезные курсы первой медицинской помощи.

У нас есть четкий, пошаговый алгоритм действий: как сообщить другим членам экипажа, как при необходимости вызвать через микрофон врача, если он среди пассажиров, как обеспечить приток воздуха, расстегнуть воротник, поднять ноги или использовать кислородный баллон. К счастью, обычно люди довольно быстро приходят в себя.

Но бывают и совсем смешные или непредсказуемые ситуации. Помню один ночной рейс. По правилам авиации, когда один из пилотов выходит из кабины в туалет, один из бортпроводников обязательно заходит внутрь кабины, а второй должен стоять снаружи и охранять зону у двери.

Я стояла на этом посту, вдруг слышу какое-то движение, и на меня просто падает шторка! Мозг сразу рисует самые плохие сценарии – я думаю, что кто-то пытается штурмом ворваться в кабину пилотов. В этот же момент из туалета пытается выйти капитан. Я стараюсь одной рукой держать дверь кабины, чтобы никто не проскочил, а на меня физически заваливается взрослый мужчина.

Оказалось, что ему просто резко стало плохо и он потерял сознание прямо в проходе. Мы быстро положили его горизонтально, подняли ноги, чтобы нормализовать приток крови к мозгу, и оказали всю необходимую помощь. Что касается панических атак – к счастью, каких-то критических случаев непосредственно паники на борту я не помню, но пассажиры с выраженной аэрофобией встречаются регулярно.

Они могут задавать множество вопросов, тревожно реагировать на любой звук двигателя или легкую турбулентность. В таких ситуациях самое главное – спокойно и уверенно отвечать на все. Я стараюсь излучать внутреннее спокойствие, время от времени подходить к такому человеку, спрашивать, как он чувствует себя, чтобы он чувствовал: все под контролем, о нем заботятся, и полет абсолютно безопасен.

Приходилось ли вам лично оказывать первую медицинскую помощь на высоте? Расскажите, как это происходило, и как вы с этим справились эмоционально.

Чаще всего это были ситуации с резким падением давления и обмороком. Эмоционально в такие минуты у тебя просто нет времени на страх или панику – включается тот же внутренний рабочий режим и четкое осознание протокола.

Ты просто действуешь на автомате, опираясь на знания тренингов: шаг за шагом делаешь все правильно, призываешь на помощь коллег или ищешь врача, следишь за состоянием пассажира. Понимание того, что ты знаешь алгоритм и контролируешь ситуацию, помогает держаться максимально хладнокровно.

Командная работа и внутренняя конкуренция

На отборах кандидатов учат показывать идеальную командную работу и не "перетягивать одеяло на себя". А как это действительно выглядит в реальной жизни?

В реальной жизни, конечно, бывают свои микронюансы. В авиации есть даже специальный предмет, который изучают все экипажи – Crew Resource Management. Он полностью посвящен человеческому фактору. На нем мы анализируем реальные авиационные инциденты и крушения, рассматривая, какой процент влияния на них имели плохая коммуникация, отсутствие связи в команде или какие-то личные неприязни между коллегами.

В повседневной работе тоже могут возникать мелкие недоразумения. Например, когда в команду попадает очень опытный бортпроводник, недавно сменивший компанию, он может пытаться организовать сервис или процесс так, как привык на предыдущем месте.

Иногда возникают какие-то непонятные моменты с распределением обязанностей: кто сегодня принимает оплату, чьи зоны ответственности за какие тележки. Бывает, что кто-то пытается вести себя так, будто он имеет более высокий статус, чем другие, хотя официально у нас нет такого деления. Но это действительно редкие исключения.

Мне очень повезло с украинскими экипажами: мы часто знаем друг друга, многие искренне дружат вне работы, поэтому у нас всегда царит очень классный, теплый контакт.

А когда приходилось работать в зарубежных компаниях с разными смешанными командами, иногда приходилось очень деликатно и тактично указывать коллегам на какие-то пропущенные детали или правила. В этой профессии все отвечают друг за друга, поэтому игнорировать чьи-то ошибки нельзя – мы должны подстраховывать друг друга на каждом шагу.

Рабочие будни Екатерины Кудлач в небе / фото предоставлены для 24 Канала

Замечали ли вы жесткую внутреннюю конкуренцию между членами экипажа: за лучшие маршруты, график или даже внимание пассажиров?

Я не могу сказать, что чувствую какую-нибудь серьезную или нездоровую конкуренцию. Скорее это просто рабочие нюансы, связанные с тем, что каждый хочет организовать процесс максимально удобно для себя. Если у кого-то больше опыта, это совершенно не означает, что человек имеет право смотреть на других свысока.

Мы все – один общий механизм, и для безопасности полета критически важно, чтобы каждый просто добросовестно выполнял свою часть работы.

Стереотипы о профессии стюардессы

Самый распространенный стереотип: "бортпроводница – это просто официантка в небе". Что вы отвечаете людям, которые так считают?

Я бы с удовольствием пригласила всех, кто придерживается такого мнения, пройти тот самый трудный и насыщенный тренинг, который мы проходим при устройстве на работу и затем регулярно повторяем каждый год.

Около 90% нашей работы пассажиры вообще не видят и даже не представляют себе! До того, как пассажиры зайдут в салон, мы готовим самолет, проверяем тонны сложного аварийного оборудования, производим тщательный осмотр всех зон безопасности.

У нас невероятно серьезная подготовка: нас учат профессионально тушить пожары на борту, выживать в экстремальных условиях на воде, действовать в самых сложных аварийных сценариях: от аварийной посадки на воду до приземления на сушу. Это огромный массив знаний и навыков, которые просто отскакивают от зубов.

Мы держим в голове сценарии на случай катастроф, искренне надеясь, что они никогда не понадобятся в реальной жизни, но если произойдет критическая ситуация – ты не имеешь права на панику, ты должен действовать мгновенно. Поэтому такие мелкие стереотипы меня совершенно не оскорбляют. Мне просто хотелось бы, чтобы люди понимали настоящий масштаб и ответственность нашей профессии.

Какой еще миф об авиации или вашей работе раздражает вас больше всего?

Иногда я сталкиваюсь с тем, что меня как молодую женщину в этой профессии не всегда воспринимают серьезно. По характеру я очень открыта, приветлива, люблю улыбаться, шутить с пассажирами и заботиться о них (хотя есть бортпроводницы с более строгим, холодным и деловым стилем общения).

Но иногда пассажиры – чаще всего это мужчины постарше – воспринимают эту мою мягкость и теплоту как слабость. Они смотрят на меня так, будто перед ними просто ничего не понимающая девочка и начинают откровенно игнорировать мои просьбы относительно правил безопасности.

В таких ситуациях мне приходится резко менять тон на более строгий, находить другой подход или просто просить коллегу-мужчину подойти и взять ситуацию под контроль. Кстати, иногда достаточно просто того, чтобы то же правило озвучил другой член экипажа – и пассажир сразу начинает воспринимать это совсем иначе, потому что видит другую подачу.

Рабочие будни Екатерины Кудлач в небе / фото предоставлены для 24 Канала

Ощущали ли вы когда-нибудь специфическое или пристрастное отношение к украинским экипажам за границей?

На самом деле нет, системного предубеждения или дискриминации я никогда не чувствовала. Было несколько частных случаев, где-то шесть ситуаций за все время, когда отдельные пассажиры из определенных стран пытались целенаправленно спровоцировать меня или вывести из равновесия из-за моего происхождения.

Но чтобы я чувствовала какое-нибудь пристрастное или плохое отношение от иностранных коллег из других авиакомпаний – такого не было вообще. Напротив, чаще я встречала невероятную поддержку и очень теплые слова.

Единственное, с чем иногда приходится сталкиваться – это определенная крайность наших собственных пассажиров на рейсах украинских авиакомпаний. Они могут воспринимать экипаж слишком "по-своему", по-панибратски, и думать, что им можно разрешить немного больше, чем другим.

К примеру, попытаться выпить свой алкоголь или пойти в туалет во время запрета. Но правила одинаковы для всех, и я умею быть и дружелюбной, и очень четкой, когда дело касается безопасности.

Блогерство и узнаваемость

Учитывая ваш блог, часто ли пассажиры узнают вас на борту? Были ли случаи, когда это внимание откровенно мешало работать?

Да, меня действительно часто узнают, и я это очень люблю! Чаще всего это происходит на рейсах из Кишинева или Египта. Это всегда так классно поднимает настроение и создает ощущение, что для этого человека полет становится каким-нибудь особым, теплым моментом.

Конечно, люди иногда просят сфотографироваться, но делают это очень вежливо и корректно – всегда подождут, пока я закончу все рабочие процедуры и освобожусь, никогда не лезут во время исполнения обязанностей. Никакого негатива от этого не было.

В то же время я прекрасно понимаю, что публичность придает немало внутренней ответственности. Ты уже не просто рядовая бортпроводница, а человек, за которым следят тысячи людей в соцсетях. Поэтому я гораздо внимательнее контролирую собственные слова, эмоции и реакции, чтобы не поступать бестактно или некорректно.

После участия во втором сезоне шоу "Предатели" ваша узнаваемость вышла на новый уровень. Как реагируют пассажиры сейчас? Может, кто-то пытается шутить о шоу во время рейса или ищет подвох в ваших словах?

Чаще меня все-таки узнают именно как блогершу, особенно почему-то из тиктока – там очень много людей подходят и говорят, что видели мои видео. Хотя для меня лично – инстаграм гораздо важнее, потому что там мы имеем более близкий, более душевный контакт в сторис и комментариях.

А вот после "Предателей" меня впервые узнали прямо на борту совсем недавно: пассажиры удивленно переглянулись и спросили: "Ой, а ведь это вы были в проекте?". Мы приятно побеседовали. Думаю, со временем таких случаев будет еще больше.

Сам проект построен на манипуляциях и постоянном сканировании людей. Насколько ваш летный бекграунд помог вычислять ложь на шоу? И трудно ли было переключиться с режима "вежливой бортпроводницы" на игру, которой нельзя никому доверять?

На шоу я пыталась быть максимально собой – такой, какая я есть и в жизни, и на работе. Мне так просто, я не умею и не хочу строить какие-то искусственные образы. Но у меня есть "синдром отличницы". В профессиональной деятельности бортпроводницы он невероятно помогает – хочется все сделать идеально, никого не подвести, быть максимально ответственной.

А вот на телешоу этот синдром мне иногда очень сильно мешал. Мне было психологически сложно отстаивать мнение, которое отличалось от позиции большинства, или открыто спорить со взрослыми мужчинами, потому что во мне сидел детский страх, что меня выгонят или перестанут воспринимать за свое.

Шоу отлично подсветило мои внутренние детские травмы. С другой стороны, моя естественная теплота и открытость помогли выстроить доверительные отношения с людьми настолько, насколько это возможно в таких условиях.

А что общего между актерством, авиацией и шоу – это умение наблюдать. Я привыкла обращать внимание на мелкие детали, микрореакции, анализировать причинно-следственные связи. В самолете я иногда люблю просто смотреть на пассажиров и в воображении отгадывать их профессии, настроение или детали стиля.

На проекте эта внимательность к деталям помогала мне очень точно замечать признаки предателей, вот только сначала из-за огромного количества участников мое внимание было расфокусировано, и я сосредоточилась сначала не на тех людях, поэтому не успела вовремя перейти к активному нападению.

Рабочие будни Екатерины Кудлач в небе / фото предоставлены для 24 Канала

Личная жизнь и будущее в профессии

Как выглядит ваш базовый процесс восстановления после нескольких изнурительных рейсов? Что вы делаете в выходной?

Если бы в моей жизни не было блогерства, мой график был бы гораздо более сбалансированным. Но сейчас мы работаем в режиме 22 дня в командировке и всего 8 дней дома, и все это время вне рейсов я активно работаю над блогом и развитием личного бренда. Это отнимает очень много ресурсов.

Когда я наконец возвращаюсь во Львов, мое лучшее восстановление – это балет. Будь моя воля, я бы, пожалуй, вообще не вылезала из тренажерного зала, потому что это мое любимое хобби для разгрузки головы.

Также это встречи с родными, друзьями и любимым. Когда я приезжаю домой, моя жизнь словно оживает: появляются любимые заведения для завтраков, знакомые улицы, привычные ритуалы.

В командировках ты постоянно в стрессе адаптации – чужая подушка, необычная еда, постоянная смена городов. Только привыкаешь к одному месту, как надо собираться дальше. Поэтому лучший релакс для меня – просто побыть дома с любимыми людьми и отоспаться.

Недавно вы представили свой новый музыкальный трек "Мой самолет". Как удалось найти время и ресурсы для записи музыки между полетами, ведением блога и съемками? О чем эта песня лично для вас?

Творчество для меня всегда было жизненно необходимым. Когда я ушла из театра в авиацию, мне все равно нужно было где-то выплескивать эту энергию, потому что без творчества я начинаю увядать и впадать в депрессию. Авиация – это только половина меня, серьезная и ответственная. Другая половина – это творчество, сцена, блог и креатив.

Первую песню я выпускала просто как интересный эксперимент и творческий проект. А вот "Мой самолет" задумывался как полноценный саундтрек к моей жизни-сериалу о пути в авиации. Мы написали его вместе с певицей U:LAV, которая создала невероятно нежную, пронзительную и чувственную композицию.

Лето оказалось безумным: параллельно шли съемки в "Предателях", работа над треком и подготовка к релизу. Последний месяц я уже чувствовала, что приближаюсь к грани выгорания из-за колоссальной нагрузки. Но самое интересное – мы устроили премьеру песни прямо во время реального рейса!

Екатерина представила свою песню "Мой самолет" во время рейса / инстаграм zahmarna.kate

Чтобы это произошло, пришлось пройти огромный квест с согласованиями: согласовывать все с маркетинговым отделом, службой безопасности и юристами авиакомпании, ведь снимать пассажиров на борту без разрешений нельзя.

Я очень волновалась, но все удалось: я спела перед пассажирами в салоне. Видео уже вышло и набирает популярность, а самое ценное для меня – это искренние, положительные отзывы людей.

Вы раньше упоминали о желании вернуться в театр. Есть ли у вас уже четкий план или дедлайн, когда окончательно покинете авиацию?

Конкретного дедлайна у меня нет, но мысли об этом крутятся в уме каждый день. Мне очень сильно не хватает сцены, возможности полностью перевоплощаться, работать над глубокими персонажами и проживать разные актерские истории. Сейчас я стараюсь частично реализовывать этот потенциал в блоге, ведь там гораздо больше свободы и можно работать отдаленно.

Совместить полноценную работу в театре или кино с напряженным графиком в авиации физически практически невозможно. Однако я бы очень хотела получить классное предложение сняться в фильме или принять участие в театральном проекте – просто для того, чтобы проверить себя, вспомнить навыки и понять, хочу ли я этого дальше.

Что касается авиации – я часто думаю о том, чем жертвую, ведь моя настоящая жизнь, дом и близкие остаются в Украине. С одной стороны, я люблю этот приключенческий ритм, но с другой – боюсь заиграться и потерять простые вещи, делающие меня счастливой. Пока что окончательного ответа нет, но моя самая большая мечта – снова летать из родных украинских аэропортов. В моей песне даже есть строчки об этом ожидании дома.

О чем вам бы хотелось знать еще до того, как вы решили работать в авиации?

Не могу сказать, что была какая-то одна глобальная тайна, которую я не знала. Я приблизительно понимала, на что иду.

Единственное – я теоретически знала о ночных рейсах, но пока ты не почувствуешь на себе, как это физически, когда ночные перелеты постоянно чередуются с утренними, ты не поймешь, как сильно это истощает организм.

Плюс из-за войны изменилась логистика: если когда-то я начинала летать прямо из дома, то сейчас приходится сначала добираться до места работы за границей. Иногда дорога может длиться до 60 часов! Это, конечно, очень утомительно. Но, несмотря на все эти трудные моменты, я абсолютно ни о чем не жалею. Если бы можно было все повернуть назад, я бы все равно выбрала авиацию.

И финальный вопрос: если бы вам дали возможность изменить только одно правило в своей профессии, что бы это было?

Первое, что приходит в голову – я отменила бы обязательный макияж и маникюр для женщин. В некоторых авиакомпаниях эти устаревшие требования все еще строго прописаны в регламенте. Мне не столько трудно накраситься перед рейсом, сколько потом все это утомительно смывать после тяжелой ночи в пути.

Почему-то мужчины в экипаже не обязаны пользоваться декоративной косметикой, так почему такой стандарт до сих пор существует для женщин? Я прекрасно понимаю имидж компании и важность опрятного вида, но можно найти золотую середину.

Во многих современных европейских авиакомпаниях женщины уже давно не обязаны носить макияж на борту, и это никак не влияет на их профессионализм. Поэтому это правило я бы точно пересмотрела.