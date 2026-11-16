Сказати це в літаку – погана ідея: за які слова та вчинки пасажира можуть зняти з рейсу

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Про те, за що людину можуть зняти з рейсу та як екіпаж реагує на підозрілу поведінку, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла бортпровідниця Катерина Кудлач, також відома як ZAHMARNA.

Чому жарти про бомбу можуть стати причиною перевірки?

В авіації жарти про вибухівку сприймають максимально серйозно. Це стосується навіть ситуацій під час проходження контролю безпеки в аеропорту. Катерина навела приклад: якщо пасажира просять зняти взуття, а він у відповідь жартує: "Ви що, думаєте, у мене там бомба?", до перевірки одразу долучають додаткову службу безпеки. На людину чекає ретельний обшук.

Такі висловлювання не можна ігнорувати й на борту. Бортпровідники повинні з'ясувати обставини та повідомити капітана і службу безпеки, якщо слова пасажира викликають підозру.

За яку поведінку пасажира можуть зняти з рейсу?

Підставою для зняття з літака може стати неадекватна поведінка або категорична відмова виконувати правила безпеки. За словами Катерини, іноді пасажири починають конфліктувати з екіпажем ще відразу після посадки на борт. Замість виконання прохань вони обурюються та заявляють, що нічого робити не збираються.

Ми розуміємо, що брати таку людину в політ – це величезний ризик для безпеки всього екіпажу та інших пасажирів– пояснила бортпровідниця.

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У таких ситуаціях остаточне рішення ухвалює капітан літака – він може зняти пасажира з рейсу.

Чому через одного пасажира може затриматися весь літак?

Зняття людини з рейсу – це не просто прохання залишити салон. Як розповіла Катерина, у таких випадках викликають поліцію, яка складає необхідні протоколи та акти. Крім того, екіпаж повинен знайти та вивантажити багаж пасажира. Усі ці процедури потребують часу й можуть спричинити серйозну затримку рейсу.