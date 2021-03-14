Пассажиры, которые получают места в эконом-классе у аварийных выходов жалуются на сквозняки и холод от эвакуационных дверей. Почему это происходит?

Сайт авиационных новостей пообщался с техническим специалистом по обслуживанию самолетов и выяснил причину этих явлений, и безопасны ли они.

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Правда ли, что в аварийном выходе в самолете есть сквозняки?

Их не может быть, ведь пассажирский салон самолета на высоте – герметичен. Давление внутри него больше, чем снаружи, а значит выходить воздух может только с самолета, попадать в салон – нет. В случае нарушения герметичности, в салоне выпадут кислородные маски, и пилоты совершат экстренное снижение самолета.

У некоторых возникает вопрос: а если в аварийном выходе небольшая щель, которая не вызывает полной разгерметизации? Так вот, наличие даже самой маленькой щели привела бы к сильному шуму из-за утечки воздуха наружу – ее услышали бы все пассажиры.

Обычно ощущение сквозняка дает общая вентиляция или индивидуальный обдув над головой пассажира – его можно отвести в сторону или полностью перекрыть.



Почему из аварийного выхода в самолете дует холодом / kudago.com

Почему от аварийного выхода в самолете веет холодом?

Большинство авиалайнеров в значительной степени состоит из металла. Как известно, он всегда холоднее окружающих предметав, а представьте, что на высоте металл еще и охлаждается до -50 градусов. Поэтому, для комфорта пассажиров, изнутри салона корпус из металла заполняется теплоизоляцией, а уже на нее устанавливают декоративные панели.

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Для врезки аварийных выходов в корпусе меняется конструкция. В ней больше металла и меньше термоизоляции, чтобы обеспечить силовую устойчивость. Именно поэтому в рядах возле аварийных выходов холоднее, но это касается мест у окна.