Никакого фотошопа: названы победители конкурса лучших фотографий природы 2021

Не редко, просматривая красивые фотографии пейзажей нашей планеты, мы убеждены, что это результат многочисленных программ по обработке фотографий. Однако во избежание таких предположений, было начато немало фотоконкурсов, доказывающих, что невероятные кадры природы не нуждаются в фотошопе.

Одним из таких является Natural Landscape Photography Awards. На днях были объявлены победители премии 2021 года.

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Natural Landscape Photography Awards 2021: победители конкурса

Конкурс был начат с целью выделить пейзажную фотографию художниками, которые "ценят реализм и подлинность в своих работах".

Это означает, что к фотографиям были четкие требования – никакой композиции, удаления или искажения элементов, или комбинирования изображений. Фото-победители – это результат исключительно в результате камеры.

Так, все фото, около 13 000, прошли жесткий отбор – авторы обязывались предоставить версию своих фотографий в формате RAW, чтобы убедиться, что они не нарушают правила.

В 2021 году в конкурсе приняли участие более 1 300 фотографов из 47 стран мира.

Организаторы поделились победителями и призерами конкурса.

Фотограф года

Абсолютным победителем фотоконкурса стал фотограф Эрик Беннетт.

Второе место в этой номинации занял Бен Хорн.



Бен Хорн – призер в номинации фотограф года / Natural Landscape Awards



Фоторобота Бена Хорна / Natural Landscape Awards



Кадры фотографа, занявшие второе место / Natural Landscape Awards

Фотография года

Награду "Фотография года" получил творческий кадр Стива Альтерманна. На нем изображен кусок льда на пляже с черным песком в Исландии.



"Фотография года" 2021 Стива Альтерманная / Natural Landscape Awards

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Гранд пейзаж

В этой номинации победу одержал снимок Майкла Фрайа.



Фото-победитель в номинации "Гранд пейзаж" / Natural Landscape Awards

Второе место заняла работа Дага Кэпселя.



Фото-призер "Гранд пейзаж" / Natural Landscape Awards

Интимный и абстрактный

В такой интересной номинации победу одержала Франка Габлер.



Фото, победившее в категории "Интимный и абстрактный" / Natural Landscape Awards

Фотография Джеффа Фристоуна заняла второе место.



Фото-призер в номинации "Интимный и абстрактный" / Natural Landscape Awards

Еще несколько победителей в других номинациях



Пол Хэммет – победитель Ночного пейзажа / Natural Landscape Awards



Фото Пола Холена победило в номинации "Надземное" / Natural Landscape Awards



Джай Шет – победитель в номинации​ "Youth" / Natural Landscape Awards



Фотоработы ASH Мэтта Палмера о пожарах на Тасмании победили в номинации "Проект"​ / Natural Landscape Awards



Снимки с последствиями пожаров в Тасмании победили в конкурсе​ / Natural Landscape Awards



Мэтт Палмер – победитель в номинации "Проект" / Natural Landscape Awards