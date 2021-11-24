Одним з таких є Natural Landscape Photography Awards. Днями було оголошено переможців премії 2021 року.

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Natural Landscape Photography Awards 2021: переможці конкурсу

Конкурс було започатковано з метою виділити пейзажну фотографію митцями, які "цінують реалізм та автентичність у своїх роботах".

Це означає, що до фотографій були чіткі вимоги – жодної композиції, видалення чи спотворення елементів або комбінування зображень. Фото-переможці – це результат винятково внаслідок камери.

Так, усі фото, близько 13 000, пройшли жорсткий відбір – автори зобов'язувалися надати версію своїх фотографій у форматі RAW, щоб переконатися, що вони не порушують правила.

У 2021-му в конкурсі взяли участь понад 1 300 фотографів із 47 країн світу.

Організатори поділилися переможцями та призерами цьогорічного конкурсу.

Фотограф року

Абсолютним переможцем фотоконкурсу став фотограф Ерік Беннетт.

Друге місце у цій номінації посів Бен Хорн.



Бен Хорн – призер у номінації фотограф року / Natural Landscape Awards



Фоторобота Бена Хорна / Natural Landscape Awards



Кадри фотографа, які зайняли друге місце / Natural Landscape Awards

Фотографія року

Нагороду "Фотографія року" отримав креативний кадр Стіва Альтерманна. На ній зображено шматок льоду на пляжі з чорним піском в Ісландії.



"Фотографія року" 2021 Стіва Альтерманна / Natural Landscape Awards

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Гранд пейзаж

У цій номінації перемогу отримав знімок Майкла Фрайа.



Фото-переможець у номінації "Гранд пейзаж" / Natural Landscape Awards

Друге місце посіла робота Дага Кепселя.



Фото-призер "Гранд пейзаж" / Natural Landscape Awards

Інтимний та абстрактний

У такій цікавій номінації перемогу виборола Франка Габлер.



Фото, яке перемогло у категорії "Інтимний та абстрактний" / Natural Landscape Awards

Світлина Джеффа Фрістоуна зайняла друге місце.



Фото-призер у номінації "Інтимний та абстрактний" / Natural Landscape Awards

Ще декілька переможців в інших номінаціях



Пол Хеммет – переможець Нічного пейзажа / Natural Landscape Awards



Знімок Пола Холена переміг у номінації "Надземне" / Natural Landscape Awards



Джай Шет – переможець у номінації "Youth" / Natural Landscape Awards



Фотороботи ASH Метта Палмера про пожежі на Тасманії перемогли у номінації "Проєкт" / Natural Landscape Awards



Знімки з наслідками пожеж на Тасманії перемогли у конкурсі / Natural Landscape Awards



Метт Палмер – переможець у номінації "Проєкт" / Natural Landscape Awards