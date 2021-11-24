Одним из таких является Natural Landscape Photography Awards. На днях были объявлены победители премии 2021 года.

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Natural Landscape Photography Awards 2021: победители конкурса

Конкурс был начат с целью выделить пейзажную фотографию художниками, которые "ценят реализм и подлинность в своих работах".

Это означает, что к фотографиям были четкие требования – никакой композиции, удаления или искажения элементов, или комбинирования изображений. Фото-победители – это результат исключительно в результате камеры.

Так, все фото, около 13 000, прошли жесткий отбор – авторы обязывались предоставить версию своих фотографий в формате RAW, чтобы убедиться, что они не нарушают правила.

В 2021 году в конкурсе приняли участие более 1 300 фотографов из 47 стран мира.

Организаторы поделились победителями и призерами конкурса.

Фотограф года

Абсолютным победителем фотоконкурса стал фотограф Эрик Беннетт.

Второе место в этой номинации занял Бен Хорн.



Бен Хорн – призер в номинации фотограф года / Natural Landscape Awards



Фоторобота Бена Хорна / Natural Landscape Awards



Кадры фотографа, занявшие второе место / Natural Landscape Awards

Фотография года

Награду "Фотография года" получил творческий кадр Стива Альтерманна. На нем изображен кусок льда на пляже с черным песком в Исландии.



"Фотография года" 2021 Стива Альтерманная / Natural Landscape Awards

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Гранд пейзаж

В этой номинации победу одержал снимок Майкла Фрайа.



Фото-победитель в номинации "Гранд пейзаж" / Natural Landscape Awards

Второе место заняла работа Дага Кэпселя.



Фото-призер "Гранд пейзаж" / Natural Landscape Awards

Интимный и абстрактный

В такой интересной номинации победу одержала Франка Габлер.



Фото, победившее в категории "Интимный и абстрактный" / Natural Landscape Awards

Фотография Джеффа Фристоуна заняла второе место.



Фото-призер в номинации "Интимный и абстрактный" / Natural Landscape Awards

Еще несколько победителей в других номинациях



Пол Хэммет – победитель Ночного пейзажа / Natural Landscape Awards



Фото Пола Холена победило в номинации "Надземное" / Natural Landscape Awards



Джай Шет – победитель в номинации​ "Youth" / Natural Landscape Awards



Фотоработы ASH Мэтта Палмера о пожарах на Тасмании победили в номинации "Проект"​ / Natural Landscape Awards



Снимки с последствиями пожаров в Тасмании победили в конкурсе​ / Natural Landscape Awards



Мэтт Палмер – победитель в номинации "Проект" / Natural Landscape Awards

Обратите внимание! Больше работ фотоконкурса Natural Landscape Awards – смотрите на сайте.