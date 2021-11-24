Одним из таких является Natural Landscape Photography Awards. На днях были объявлены победители премии 2021 года.
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Natural Landscape Photography Awards 2021: победители конкурса
Конкурс был начат с целью выделить пейзажную фотографию художниками, которые "ценят реализм и подлинность в своих работах".
Это означает, что к фотографиям были четкие требования – никакой композиции, удаления или искажения элементов, или комбинирования изображений. Фото-победители – это результат исключительно в результате камеры.
Так, все фото, около 13 000, прошли жесткий отбор – авторы обязывались предоставить версию своих фотографий в формате RAW, чтобы убедиться, что они не нарушают правила.
В 2021 году в конкурсе приняли участие более 1 300 фотографов из 47 стран мира.
Организаторы поделились победителями и призерами конкурса.
Фотограф года
Абсолютным победителем фотоконкурса стал фотограф Эрик Беннетт.
Второе место в этой номинации занял Бен Хорн.
Бен Хорн – призер в номинации фотограф года / Natural Landscape Awards
Фоторобота Бена Хорна / Natural Landscape Awards
Кадры фотографа, занявшие второе место / Natural Landscape Awards
Фотография года
Награду "Фотография года" получил творческий кадр Стива Альтерманна. На нем изображен кусок льда на пляже с черным песком в Исландии.
"Фотография года" 2021 Стива Альтерманная / Natural Landscape Awards
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Гранд пейзаж
В этой номинации победу одержал снимок Майкла Фрайа.
Фото-победитель в номинации "Гранд пейзаж" / Natural Landscape Awards
Второе место заняла работа Дага Кэпселя.
Фото-призер "Гранд пейзаж" / Natural Landscape Awards
Интимный и абстрактный
В такой интересной номинации победу одержала Франка Габлер.
Фото, победившее в категории "Интимный и абстрактный" / Natural Landscape Awards
Фотография Джеффа Фристоуна заняла второе место.
Фото-призер в номинации "Интимный и абстрактный" / Natural Landscape Awards
Еще несколько победителей в других номинациях
Пол Хэммет – победитель Ночного пейзажа / Natural Landscape Awards
Фото Пола Холена победило в номинации "Надземное" / Natural Landscape Awards
Джай Шет – победитель в номинации "Youth" / Natural Landscape Awards
Фотоработы ASH Мэтта Палмера о пожарах на Тасмании победили в номинации "Проект" / Natural Landscape Awards
Снимки с последствиями пожаров в Тасмании победили в конкурсе / Natural Landscape Awards
Мэтт Палмер – победитель в номинации "Проект" / Natural Landscape Awards