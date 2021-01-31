Украинские города просто наполнены различными интересностями, которые можно встретить на пути. Кроме того, они могут изрядно удивить. К необычным произведениям архитектуры относятся и плоские дома.

Источник: сайт Unexploredcity

Эти здания стали настоящей изюминкой города, в котором они находятся.

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Почему дома выглядят так?

На самом деле плоские дома – треугольные, но с определенного угла мы получаем иллюзию и нам кажется, что дом имеет только одну стену.

Где в Украине есть такие дома?

Львов

Всего во Львове 10 плоских домов. Наиболее известный расположен на улице Пекарской, 34. В городе его считают "самым плоским", ведь стены дома образуют угол в 45 градусов.



Плоский дом во Львове / Фото unexploredcity

Еще один дом расположен на улице Лысенко, 10.



Необычный дом в городе Льва / Фото unexploredcity

И не менее красивая "стена" есть на улице Зализняка, 10.



Расположен на улице Зализняка, 10 / Фото unexploredcity

Одесса

В Одессе таких домов всего 6. Карточный дом или, как его еще называют местные, дом ведьмы расположен в Воронцовском переулке. Он выглядит так из-за того, что во времена его возведения на все 4 стены денег не хватило.



Карточный дом в Одессе / Фото unexploredcity

На переулке Веры Инбер, 12 можно встретить еще одну "стену". Этот дом не так известен для туристов.



Еще одна "стена" в Одессе / Фото unexploredcity

Еще один плоский дом расположен на Лидерсовском бульваре, 12.



Плоский дом в Одессе / Фото unexploredcity

Житомир

По легенде этот дом был возведен 120 лет назад местным купцом. Сделал он это в знак пылкой любви. Поэтому местные называют его дом-сердце.

Сооружение имеет очень необычную форму: его стены, с одной стороны соединяясь под острым углом, придают дому вид сердца. Расположен он на площади Победы, 10.

Он расположен на площади Победы, 10 / Фото unexploredcity

Харьков

На Московском проспекте есть дом под номером 193, который был возведен именно таким из-за недостатка денег в городе.

"Стена" в Харькове / Фото unexploredcity

Чортков

В небольшом городе на Тернопольщине также есть плоский дом. Он расположен в городе Чортков на улице Железнодорожной, а горожане покрасили его в яркий зеленый цвет. Поэтому вы его точно не обойдете!

Плоский дом в Чорткове имеет яркий цвет / Фото "Реально"