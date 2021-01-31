Українські міста просто наповнені різними цікавинками, які можна зустріти на шляху. Крім того, вони можуть неабияк здивувати. До незвичайних витворів архітектури належать й плоскі будинки.

Джерело: сайт Unexploredcity

Ці будівлі стали справжніми родзинками міста, у якому вони є.

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Чому будинки мають такий вигляд?

Насправді плоскі будинки – трикутні, але з певного кута ми отримуємо ілюзію та нам здається, що будинок має лише одну стіну.

Де в Україні є такі будинки?

Львів

Загалом у Львові 10 плоских будинків. Найбільш відомий розташований на вулиці Пекарській, 34. У місті його вважають "найплоскішим", адже стіни будинку утворюють кут у 45 градусів.



Плоский будинок у Львові / Фото unexploredcity

Ще один будинок розташований на вулиці Лисенка, 10.



Незвичайний будинок у місті Лева / Фото unexploredcity

І не менш гарна "стіна" є на вулиці Залізняка, 10.



Розташований на вулиці Залізняка, 10 / Фото unexploredcity

Одеса

В Одесі таких будинків усього 6. Картковий будинок або, як його ще називають місцеві, будинок відьми розташований у Воронцовському провулку. Він має такий вигляд через те, що у часи його зведення на всі 4 стіни грошей не вистачило.



Картковий будинок в Одесі / Фото unexploredcity

На провулку Віри Інбер, 12 можна зустріти ще одну "стіну". Цей будинок не такий відомий для туристів.



Ще одна "стіна" в Одесі / Фото unexploredcity

Ще один плоский будинок розташований на Лідерсівіському бульварі, 12.



Плоский будинок в Одесі / Фото unexploredcity

Житомир

За легендою цей будинок був зведений 120 років тому місцевим купцем. Зробив він це на знак палкого кохання. Тому місцеві називають його будинок-серце.

Споруда має дуже незвичну форму: її стіни, з одного боку з'єднуючись під гострим кутом, надають будинку вигляду серця. Розташований він на площі Перемоги, 10.



Він розташований на площі Перемоги, 10 / Фото unexploredcity

Харків

На Московському проспекті є будинок під номером 193, який був зведений саме таким через нестачу грошей у місті.



"Стіна" у Харкові / Фото unexploredcity

Чортків

У невеличкому місті на Тернопільщині також є плоский будинок. Він розташований у місті Чортків на вулиці Залізничній, а містяни пофарбували його у яскравий зелений колір. Тому ви його точно не оминете!



Плоский будинок у Чорткові має яскравий колір / Фото "Реально"