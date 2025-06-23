Где в Украине можно безопасно купаться этим летом: перечень пляжей по областям

Купаться этим летом, как всегда, можно только в разрешенных местах – на пляжах, которые прошли проверку и признаны безопасными. Один из главных показателей – качество воды.

Центр общественного здоровья Минздрава назвал водоемы, где можно купаться в Украине по состоянию на 20 июня. Специалисты проверяли качество воды по химическим и микробиологическим показателям и обнаружили, что они в норме, рассказывает 24 Канал.

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Пляжи, где можно купаться летом 2025 года

Киев и Киевская область

Пляж "Троещина" на реке Десенка. Пляж "Чорторый" в парке "Муромец" в Деснянском районе. Городской пляж в Переяславе.

Волынская область

Пляжи городов Луцк и Нововолынск, поселка Любешов, а также пляжи общего пользования на озере Свитязь в Шацкой ТГ.

Днепропетровская область

Официально пляжи в пределах области не открыты, но качество воды соответствует норме в пределах таких пляжей:

Городские Верхнеднепровская и Зеленодольская. Монастырский остров в Днепре. "Парк культуры и отдыха Приднепровский". Зона набережной в городе Каменское.

Ивано-Франковская область

Городской пляж Ивано-Франковска и поселка Поляница Яремчанского городского совета.

Кировоградская область

Пляж "Гайворонский" города Гайворон на реке Южный Буг. Два пляжа поселка Новоархангельск Голованевского района на реке Синюха. Озеро Голубое в поселке Вольное Светловодского района. Пляж "Светловодский" в городе Светловодск на реке Днепр.

Львовская область

Пляжи города Золочев на озере Молодежное, пляжи на реке Верещица, в городах Моршин и Перемышляны, а также в поселках Коросное, Давыдов, Подберезцы, Брюховичи.



"Львовская Швейцария" в Давыдове на Львовщине / Фото Funtime

Николаевская область

Согласно распоряжению ОГА купаться на водоемах Николаевщины запрещено.

Одесская область

Купаться можно на таких пляжах Одессы: "Ланжерон", "Отрада", "Лузановка", "Дельфин", "Аркадия", 10 станция Большого Фонтана, 13 станция Большого Фонтана, 16 станция Большого Фонтана.

В Одесском районе безопасными являются пляжи села Сычавка Южновской ОТГ, "Загар" и "Лагуна" в селе Грибовка Дальницкой ОТГ.

В Белгород-Днестровском районе вода безопасна в поселке Затока, селах Курортное, Большая Балабановка, Лиман, Приморское, а также на пляжах "Рассейка" и "Катранка" в поселке Сергеевка.

В Измаильском районе можно купаться в селе Приморское и на центральном пляже Черноморска.

Полтавская область

Пляжи города Кобеляки, поселков Белики и Новые Санжары на реке Ворскла; Пляж села Светлогорское на Каменском водохранилище; Пляжи в городе Гадяч на реке Псел и в городе Миргород на реке Хорол.

Ровенская область

Пляжи города Здолбунов на реке Устье и пруду Малопроточном, а также в городе Дубровица Сарненского района на реке Горынь. В селах доступны пляжи Обарова и Гощи Ровенского района.

Тернопольская область

Пляж в городе Хоростков Чертков Чертковского района, возле урочища Дубина.

Хмельницкая область

Пляж виллы "Две реки" в поселке Большая Слободка Каменец-Подольского района. Городской пляж в Изяславе на реке Горынь. Городской пляж в Славуте на реке Богушевка. Пляжи в городах Красилов, Староконстантинов, Полонное на реке Хомора.