Из-за пандемии коронавируса пляжи индонезийского острова Бали опустели и превратились в свалки.

В период с декабря по март ситуацию усугубляют сезонные ветра и дожди смывают мусор в море.

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Ежедневно с прибрежных зон знаменитых курортов Кута и Джимбаран вывозят от 30 до 60й тонн отходов – пустых бутылок, полиэтиленовых пакетов, пластиковых стаканчиков, выброшенной обуви и одежды.



Мусор на пляжах Бали \ Фото gettyimages

По мнению местных жителей, в этом сезоне проблема стала особенно острой из-за резкого снижения потока туристов. Обычно, отдельные курорты платят армии уборщиков, чтобы они круглосуточно вывозили пластиковый мусор с пляжей. Однако многие из них уволены с работы из-за нехватки туристов.

С декабря по март ситуацию усугубляют сезонные ветра и дожди \ Фото gettyimages