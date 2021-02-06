Через пандемію коронавіруса пляжі індонезійського острова Балі спорожніли та перетворилися в сміттєзвалища.

У період з грудня по березень ситуацію погіршують сезонні вітри та дощі, змивають сміття в море.

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Щодня з прибережних зон знаменитих курортів Кута і Джімбаран вивозять від 30 до 60 тонн відходів – порожніх пляшок, поліетиленових пакетів, пластикових стаканчиків, викинутого взуття й одягу.



Сміття на пляжах Балі \ Фото gettyimages

На думку місцевих жителів, у цьому сезоні проблема стала особливо гострою через різке зниження потоку туристів. Зазвичай, окремі курорти платять армії прибиральників, щоб вони цілодобово вивозили пластикове сміття з пляжів. Проте багато з них звільнені з роботи через брак туристів.



З грудня по березень ситуацію погіршують сезонні вітри і дощі \ Фото gettyimages