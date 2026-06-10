Туристы считают этот пляж едва ли не самым красивым в мире, но не делают там кое-что очень важное

На популярных туристических локациях туристы часто сталкиваются с портящими впечатления толпами. Одной из таких является потрясающий пляж на Мадейре, который многие считают одним из самых красивых в мире.

К счастью, избежать разочарования на Сейшале на Мадейре, а речь именно о нем, – можно. 24 Канал расскажет, как именно этого достичь – благодаря совету путешественника s.x.traveler в тиктоке, который поделился секретом.

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Когда не стоит приезжать на пляж Сейшал?

Уникальный пляж Сейшал (Seixal) на живописном португальском острове Мадейра действительно очень часто называют самым красивым в мире. Однако туристы часто допускают одну критическую ошибку при планировании своего визита туда, поэтому и не могут сделать кое-что важное.

Как обычно все происходит? Путешественники прилетают и поддаются вполне естественному желанию сначала хорошо выспаться, неспешно позавтракать, а затем и прибывают на побережье примерно в 11 часов. Ничего плохого в этом нет, однако следует понимать, что именно в это время их ждет суровая реальность – огромные пробки на въезде, полное отсутствие свободных мест для парковки и переполненный пляж.

Более того, солнечный свет в этот период становится слишком резким и желтым, из-за чего пейзаж теряет свою инстаграмную привлекательность. Вместо глубокого черного вулканического песка, которым славится Сейшал, перед глазами – блеклые серые оттенки. А толпа вокруг окончательно разрушает атмосферу уюта.

Самые красивые виды вокруг пляжа Сейшал на Мадейре: смотрите видео HereandTherebyEugen

Когда наступает идеальное время для посещения пляжа Сейшал?

Посещать эту локацию на Мадейре стоит только при условии правильного планирования времени – это факт, который подчеркивает опытный блогер-путешественник s.x.traveler. Если турист ошибется с этим, то не сможет там сделать самое важное – раскрыть для себя настоящую магию пляжа Сейшал.

Он поделился секретом о лучшем моменте для визита – и это даже вовсе не закат, а утренний "золотой час", сразу после восхода нашей звезды. В этот короткий промежуток времени природа на Сейшале удивительно трансформируется.

Черный вулканический песок начинает сверкать золотом, а величественные зеленые скалы окрашиваются в мягкие пастельные тона. Мягкое утреннее солнце не слепит глаза, а создает удивительное кинематографическое освещение, идеальное для фотографий.

Так что вот еще один факт – Мадейра щедро вознаграждает тех, кто готов просыпаться ради таких рассветов.

Путешественник показал, когда лучшее время для посещения пляжа Сейшал: смотрите видео s.x.traveler

Что еще интересно знать об отдыхе на Мадейре?

Мадейра привлекает путешественников уникальными вулканическими пейзажами, знаменитым крепленым вином и чрезвычайно мягким климатом в течение всего года. Наиболее благоприятным периодом для путешествия является время с апреля по октябрь, когда температура держится в пределах комфортных 20 – 26 градусов.

Чрезвычайно популярны пешие прогулки вдоль левад – исторической сети оросительных каналов длиной в тысячи километров, пролегающих сквозь густые горные леса.

– исторической сети оросительных каналов длиной в тысячи километров, пролегающих сквозь густые горные леса. Также стоит отправиться на морскую экскурсию с местной пристани, чтобы увидеть дельфинов или китов в открытом океане, или подняться по канатной дороге к живописному району Монте в Фуншале .

. Что касается гастрономических открытий, то гостям острова обязательно следует попробовать традиционное блюдо Espetada Madeirense – сочные куски говядины, запеченные на лавровых ветвях.

Перелет на Мадейру из крупных европейских хабов длится всего около 4 часов, что делает этот остров очень доступным для быстрого отпуска. Так что если у вас еще есть сомнения в целесообразности визита туда – смело их отбрасывайте.