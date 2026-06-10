На щастя, уникнути розчарування на Сейшалі на Мадейрі, а мовиться саме про нього, – можна. 24 Канал розповість, як саме цього досягти – завдяки пораді мандрівника s.x.traveler у тіктоці, який поділився секретом.

До теми Мадейра – очікування та реальність: туристка з України розкрила всі карти про острів

Коли не варто приїжджати на пляж Сейшал?

Унікальний пляж Сейшал (Seixal) на мальовничому португальському острові Мадейра дійсно дуже часто називають найкрасивішим у світі. А проте туристи часто припускаються однієї критичної помилки під час планування свого візиту туди, відтак і не можуть зробити дещо важливе.

Як зазвичай усе відбувається? Мандрівники прилітають і піддаються цілком природному бажанню спершу добре виспатися, неспішно поснідати, а відтак і прибувають на узбережжя приблизно об 11 годині. Нічого поганого у цьому немає, проте слід розуміти, що саме у цей час на них чекає сувора реальність – величезні затори на в'їзді, повна відсутність вільних місць для паркування та переповнений пляж.

Ба більше, сонячне світло у цей період стає занадто різким і жовтим, через що пейзаж втрачає свою інстаграмну привабливість. Замість глибокого чорного вулканічного піску, яким славиться Сейшал, перед очима – бляклі сірі відтінки. А натовп навколо остаточно руйнує атмосферу затишку.

Найкрасивіші краєвиди навколо пляжу Сейшал на Мадейрі: дивіться відео HereandTherebyEugen

Коли настає ідеальний час для відвідування пляжу Сейшал?

Відвідувати цю локацію на Мадейрі варто лише за умови правильного планування часу – це факт, на якому наголошує досвідчений блогер-мандрівник s.x.traveler. Якщо турист помилиться із цим, то не зможе там зробити найважливіше – розкрити для себе справжню магію пляжу Сейшал.

Він поділився секретом про найкращий момент для візиту – і це навіть зовсім не захід сонця, а ранкова "золота година", одразу після сходу нашої зірки. У цей короткий проміжок часу природа на Сейшалі навдивовижу трансформується.

Чорний вулканічний пісок починає виблискувати золотом, а величні зелені скелі забарвлюються у м'які пастельні тони. М'яке ранкове сонце не сліпить очі, а створює дивовижне кінематографічне освітлення, ідеальне для фотографій.

Тож ось іще один факт – Мадейра щедро винагороджує тих, хто готовий прокидатися заради таких світанків.

Мандрівник показав, коли найкращий час для відвідування пляжу Сейшал: дивіться відео s.x.traveler

Що ще цікаво знати про відпочинок на Мадейрі?

Мадейра приваблює мандрівників унікальними вулканічними пейзажами, знаменитим кріпленим вином та надзвичайно м'яким кліматом протягом усього року. Найбільш сприятливим періодом для подорожі є час із квітня по жовтень, коли температура тримається у межах комфортних 20 – 26 градусів.

Надзвичайно популярними є піші прогулянки вздовж левад – історичної мережі зрошувальних каналів завдовжки у тисячі кілометрів, що пролягають крізь густі гірські ліси.

– історичної мережі зрошувальних каналів завдовжки у тисячі кілометрів, що пролягають крізь густі гірські ліси. Також варто вирушити на морську екскурсію з місцевої пристані, щоб побачити дельфінів чи китів у відкритому океані, або піднятися канатною дорогою до мальовничого району Монте у Фуншалі .

. Щодо гастрономічних відкриттів, то гостям острова обов'язково слід скуштувати традиційну страву Espetada Madeirense – соковиті шматки яловичини, запечені на лаврових гілках.

Переліт до Мадейри з великих європейських хабів триває всього близько 4 годин, що робить цей острів дуже доступним для швидкої відпустки. Тож якщо ви ще мали сумніви щодо доцільності візиту туди – сміливо їх відкидайте.