Бирюзовая вода и белый песок: этот пляж в Италии считают одним из самых красивых в мире

На календаре еще март, однако сезон летних отпусков уже не за горами. В начале весны самое время планировать путешествие на море. Если хочется не только беззаботного отдыха, но и красивой локации – обратите внимание на остров Сардиния.

Рейтинг "50 лучших пляжей мира" ежегодно определяет самые впечатляющие побережья планеты, пишет Travel + Leusure. В первой десятке в подборке пляжей оказался Кала-Мариолу на острове Сардиния, что в Италии.

Как выглядит один из самых красивых пляжей?

Пляж часто называют настоящей жемчужиной залива Орозей, поскольку он отличается невероятными пейзажами. Чистая голубая вода, светлая галька и известняковые скалы создают удивительный пейзаж, а тишина и ощущение удаленности добавляют особой атмосферы.

Спокойное море идеально подходит для купания и снорклинга, а окружающая природа только усиливает впечатление.тКала-Мариолу пользуется большой популярностью среди местных и туристов. Однако количество посетителей на этой локации ограничивают для того, чтобы сохранить природный баланс и комфорт.

Добраться до пляжа можно на лодке. Для тех, кто хочет сюда попасть самостоятельно – место надо забронировать, а для тех, кто будет пользоваться паромом – не обязательно.

В теплый сезон – с мая по сентябрь, лодки регулярно отправляются из нескольких портов, в частности Арбатакса, Кала-Гононе, Санта-Мария-Наварразе, Ла-Калетты и Орозеи.

Через отдаленное расположение стоит заранее позаботиться обо всем необходимом – взять с собой воду, перекусы, полотенца и солнцезащитные средства. Однако с середины июня до середины сентября на пляже работает небольшой киоск, где можно приобрести напитки, сэндвичи и мороженое.

К слову, Сардиния признана лучшим местом для семейного отдыха летом 2026 года благодаря своим спокойным пляжам и удобствам для детей, пишет Daily Mail. Лучшее время для посещения Сардинии – июнь или сентябрь, когда меньше туристов и ниже цены.

Что стоит прочитать?