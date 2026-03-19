Бирюзовая вода и белый песок: этот пляж в Италии считают одним из самых красивых в мире
- Пляж Кала-Мариолу на острове Сардиния входит в десятку лучших пляжей мира по версии Travel + Leisure.
- Посетители могут добраться до пляжа на лодке, а количество посетителей ограничено для сохранения природной среды.
На календаре еще март, однако сезон летних отпусков уже не за горами. В начале весны самое время планировать путешествие на море. Если хочется не только беззаботного отдыха, но и красивой локации – обратите внимание на остров Сардиния.
Рейтинг "50 лучших пляжей мира" ежегодно определяет самые впечатляющие побережья планеты, пишет Travel + Leusure. В первой десятке в подборке пляжей оказался Кала-Мариолу на острове Сардиния, что в Италии.
Как выглядит один из самых красивых пляжей?
Пляж часто называют настоящей жемчужиной залива Орозей, поскольку он отличается невероятными пейзажами. Чистая голубая вода, светлая галька и известняковые скалы создают удивительный пейзаж, а тишина и ощущение удаленности добавляют особой атмосферы.
Спокойное море идеально подходит для купания и снорклинга, а окружающая природа только усиливает впечатление.тКала-Мариолу пользуется большой популярностью среди местных и туристов. Однако количество посетителей на этой локации ограничивают для того, чтобы сохранить природный баланс и комфорт.
Добраться до пляжа можно на лодке. Для тех, кто хочет сюда попасть самостоятельно – место надо забронировать, а для тех, кто будет пользоваться паромом – не обязательно.
В теплый сезон – с мая по сентябрь, лодки регулярно отправляются из нескольких портов, в частности Арбатакса, Кала-Гононе, Санта-Мария-Наварразе, Ла-Калетты и Орозеи.
Через отдаленное расположение стоит заранее позаботиться обо всем необходимом – взять с собой воду, перекусы, полотенца и солнцезащитные средства. Однако с середины июня до середины сентября на пляже работает небольшой киоск, где можно приобрести напитки, сэндвичи и мороженое.
К слову, Сардиния признана лучшим местом для семейного отдыха летом 2026 года благодаря своим спокойным пляжам и удобствам для детей, пишет Daily Mail. Лучшее время для посещения Сардинии – июнь или сентябрь, когда меньше туристов и ниже цены.
