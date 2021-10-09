На днях они пролетали над Антарктидой. Авиаработники поделились живописным видео.

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Над самой южной точкой Земли самолет оказался из-за эвакуации австралийцев из столицы Аргентины Буэнос-Айреса в город Дарвин на севере Австралии.

За бортом -75 градусов. Привет из Антарктики. Пролетаем над горами Уолкер. Белых медведей не видим. Все идет хорошо. В кабине пилотов Дэмиен и Алекс,

– отметили пилоты в сообщении, что передали на землю.

Перелет общей протяженностью маршрута 15 020 километров длился 17 часов 25 минут. Чтобы спланировать его, понадобился целый месяц, ведь другие возможные варианты такого маршрута намного длиннее.

Отмечается, что службы Qantas изучали погодные условия и силу ветра, чтобы все было хорошо.

Пилоты показали вид с самолета над Антарктидой: смотрите видео

Спецрейс QF14 выполнялся на дальнемагистральном самолете Boeing 787-9. Несмотря на то, что его емкость 236 кресел, на борту было всего 107 пассажиров.

Руководили авиалайнером поочередно четыре пилота, а сервис и безопасность в салоне обеспечивали 17 бортпроводников.

Отметим, время от времени Qantas предлагает "полеты в никуда" – туристы могут приобрести билеты без места назначения.