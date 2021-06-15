Однако в конце письма довольно оптимистичные мысли, которые сейчас выглядят особенно привлекательно. Пилот этого самолета в марте 2020 припарковал воздушное судно в пустыне, а несколько дней назад его коллега должен был забрать железную птицу для осуществления рейса.

Актуально Убежать на выходные: идеальные локации Киевской области для семейной поездки

О чем была записка от пилота своему колеге

Сотрудник Delta Airlines Крис Деннис был вынужден припарковать самолет в аэропорту Викторвилле в Калифорнийской пустыне. Он слышал, что полеты прекратят минимум на 2 недели, но мир значительно изменится. Крис написал записку в будущее для пилота, который будет осуществлять рейс на этом судне. Сообщение ждало в лайнере на стоянке 435 дней.

10 июня его коллега, старший офицер Ник Пи нашел рукописное письмо. В авиакомпании отметили, что ни пилот, ни другие работники компании не ожидали такую ​​весть. А слова в сообщении "показывают всю ту неуверенность и эмоции, которые мы все почувствовали в марте 2020 года". Оптимистичным является то, что воздушный корабль снова готов выходить в небо.

Привет, пилоты, сейчас 23 марта, и мы только прибыли из MSP (международный аэропорт Сент-Пол в Миннеаполисе – 24 канал). Очень страшно видеть сколько наших авиалайнеров здесь, в пустыне,

– написал Деннис.

Пилот также допустил, что это письмо найдет его коллега из будущего, когда мир изменится к лучшему. "Если вы здесь, чтобы забрать его, значит есть свет в конце тоннеля. Удивительно, как быстро все изменилось. Удачного полета на выходе из гаража", - добавил пилот в письме.

Несмотря на то, как мир изменился за последний год, сейчас очевидно, что мы не скоро будем воспринимать эту открытую взлетно-посадочную полосу как должное.