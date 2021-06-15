Однак наприкінці листа є доволі оптимістичні думки, які зараз виглядають особливо привабливо. Пілот цього літака у березні 2020 року припаркував повітряне судно у пустелі, а кілька днів тому його колега мав забрати залізного птаха для здійснення рейсу.

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Про що була записка від пілота своєму колезі

Співробітник Delta Airlines Кріс Денніс був змушений припаркувати літак в аеропорту Вікторвіллі у Каліфорнійській пустелі. Він чув, що польоти припинять щонайменше на 2 тижні, проте світ значно зміниться. Кріс написав записку в майбутнє для пілота, який здійснюватиме рейс на цьому судні. Повідомлення чекало у лайнері на стоянці 435 днів.

10 червня його колега, старший офіцер Нік Пі знайшов рукописний лист. У авіакомпанії зазначили, що ані пілот, ані інші працівники компанії не очікували на таку звістку. А слова у повідомленні "показують всю ту невпевненість і емоції, які ми всі відчули в березні 2020 року". Оптимістичним є те, що повітряний корабель знову готовий виходити в небо.

Привіт, пілоти, зараз 23 березня, і ми щойно прибули з MSP (міжнародний аеропорт Сент-Пол в Міннеаполісі – 24 канал). Дуже страшно бачити скільки наших авіалайнерів тут, в пустелі,

– написав Денніс.

Пілот також допустив, що цей лист знайде його колега з майбутнього, коли світ зміниться на краще. "Якщо ви тут, щоб забрати його, значить є світло в кінці тунелю. Дивно, як швидко все змінилося. Вдалого польоту на виході з гаража", – додав пілот у листі.

Попри те, як світ змінився за останній рік, зараз очевидним є те, що ми не скоро будемо сприймати цю відкриту злітно-посадкову смугу як належне.