Пилот нарисовал шприц в небе из-за вакцинации против коронавируса: видео
Теперь о необходимости вакцинации напоминают не только медики. В Европе началась массовая вакцинация и пилот нарисовал в небе над Германией необычную фигуру.
В воздухе над Фридрихсхафеном пилот Семи Крамер на одномоторном самолете Diamond DA20 изобразил шприц – его маршрут удалось отследить на портале FlightRadar, сообщает Daily Mail.
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Сам полет длился около 100 минут: контуры шприца – около 210-220 километров.
Есть еще относительно много людей, которые выступают против вакцинации, и мои действия могут быть напоминанием им, чтобы они все же задумались над этой темой. Нам нужно сдвинуть дело с мертвой точки,
– сказал Крамер.
Он заявил, что хочет, чтобы его поступок стал "забавным и нетрадиционным" способом повышения уровня осведомленности о том, что вакцина будет массово доступна.
Смотрите ускоренное видео полета:
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