Тепер про необхідність вакцинації нагадують не лише медики. У Європі почалася масова вакцинація і пілот намалював у небі над Німеччиною незвичну фігуру.

У повітрі над Фрідріхсхафеном пілот Семі Крамер на одномоторному літаку Diamond DA20 зобразив шприц – його маршрут вдалося відстежити на порталі FlightRadar, повідомляє Daily Mail.

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Сам політ тривав близько 100 хвилин: контури шприца – близько 210-220 кілометрів.

Є ще відносно багато людей, які виступають проти вакцинації, і мої дії можуть бути нагадуванням їм, щоб вони все ж задумалися над цією темою. Нам потрібно зрушити справу з мертвої точки,

– сказав Крамер.

Він заявив, що хоче, щоб його вчинок став "кумедним і нетрадиційним" способом підвищення рівня обізнаності про те, що вакцина буде масово доступна.

Дивіться прискорене відео польоту: