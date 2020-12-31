Пілот намалював шприц у небі через вакцинацію проти коронавірусу: відео
Тепер про необхідність вакцинації нагадують не лише медики. У Європі почалася масова вакцинація і пілот намалював у небі над Німеччиною незвичну фігуру.
У повітрі над Фрідріхсхафеном пілот Семі Крамер на одномоторному літаку Diamond DA20 зобразив шприц – його маршрут вдалося відстежити на порталі FlightRadar, повідомляє Daily Mail.
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Сам політ тривав близько 100 хвилин: контури шприца – близько 210-220 кілометрів.
Є ще відносно багато людей, які виступають проти вакцинації, і мої дії можуть бути нагадуванням їм, щоб вони все ж задумалися над цією темою. Нам потрібно зрушити справу з мертвої точки,
– сказав Крамер.
Він заявив, що хоче, щоб його вчинок став "кумедним і нетрадиційним" способом підвищення рівня обізнаності про те, що вакцина буде масово доступна.
Дивіться прискорене відео польоту:
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