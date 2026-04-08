Пикос-де-Эуропа – самое красивое место мира: вы должны его увидеть
- Пикос-де-Эуропа на севере Испании признан самым красивым местом мира по версии Time Out, благодаря своим известняковым вершинам и альпийским озерам.
- Визит в парк включает пешеходные маршруты, канатные дороги, традиционные деревни и местную еду, в частности сыр Кабралес, причем лучшее время для посещения - весна и ранняя осень.
В последнее время большинство туристов выбирают для путешествия горный парк на севере Испании, который возглавил список самых красивых мест мира.
Такой статус впечатляющей локации предоставило известное тревел-издание Time Out. Относительно малоизвестный Пикос-де-Эуропа становится раем для активного отдыха на природе.
Чем особенный Пикос-де-Эуропа?
Впечатляющий горный хребет появился на первой строчке, опередив некоторые даже самые популярные фотолокации мира. Однако для многих путешественников Пикос-де-Эуропа еще не совсем заметен.
Испанский горный хребет простирается через Астурию, Кантабрию, Кастилию и Леон. Место отличается острыми известняковыми вершинами, глубокими ущельями и альпийскими озерами.
Пикос-де-Эуропа разделен реками на три отдельных массива и считается одним из самых известных пешеходных маршрутов Испании. Путешественники даже называют это место "чудом географии", пишет Euronews.
Невероятный вид горного хребта Пикос-де-Эуропа / Фото Pexels
Выдающейся ключевой достопримечательностью парка является Рута-дель-Карес, которую часто называют одной из самых зрелищных пешеходных троп Испании.
Она пролегает через ущелье Карес. Туристы проходят узкий маршрут вырубленный в скале, с крутыми обрывами, однако с панорамными видами вдоль пути.
Больше всего туристов на пути поражают ледниковые озера, расположенные высоко в горах и являются изрядно фотогеничными местами на севере Испании.
Канатные дороги, деревни и местная еда
Исследовать местность можно не только пешком. Канатная дорога Фуэнте-Де поднимает посетителей на высоту более 750 метров всего за несколько минут, открывая захватывающие виды на окружающие вершины.
Впечатляющий вид горного хребта Пикос-де-Эуропа / Фото Pexels
Традиционные деревни на пути также становятся базой исследования. Туристы восхищаются узкими улочками, каменными домами и небольшими местными ресторанами.
Дополнительные впечатления во время путешествия можно получить через еду. Район известен сытными горными блюдами, а еще – крепкими сырами. Самый известный из них – сыр Кабралес, который выдерживается в пещерах и имеет особый вкус.
Добраться до горного хребта можно из двух городов – Сантандер и Овьедо, до которых можно доехать на автомобиле за несколько часов.
Лучшим временем для посещения Пикосу-де-Эуропы считается весна и ранняя осень. Температура в эти времена мягкая и приятная, без толп туристов, которые уже наблюдаются летом.
Частые вопросы
