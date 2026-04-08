Пикос-де-Эуропа – самое красивое место мира: вы должны его увидеть

В последнее время большинство туристов выбирают для путешествия горный парк на севере Испании, который возглавил список самых красивых мест мира.

Такой статус впечатляющей локации предоставило известное тревел-издание Time Out. Относительно малоизвестный Пикос-де-Эуропа становится раем для активного отдыха на природе.

Чем особенный Пикос-де-Эуропа?

Впечатляющий горный хребет появился на первой строчке, опередив некоторые даже самые популярные фотолокации мира. Однако для многих путешественников Пикос-де-Эуропа еще не совсем заметен.

Испанский горный хребет простирается через Астурию, Кантабрию, Кастилию и Леон. Место отличается острыми известняковыми вершинами, глубокими ущельями и альпийскими озерами.

Пикос-де-Эуропа разделен реками на три отдельных массива и считается одним из самых известных пешеходных маршрутов Испании. Путешественники даже называют это место "чудом географии", пишет Euronews.



Невероятный вид горного хребта Пикос-де-Эуропа / Фото Pexels

Выдающейся ключевой достопримечательностью парка является Рута-дель-Карес, которую часто называют одной из самых зрелищных пешеходных троп Испании.

Она пролегает через ущелье Карес. Туристы проходят узкий маршрут вырубленный в скале, с крутыми обрывами, однако с панорамными видами вдоль пути.

Больше всего туристов на пути поражают ледниковые озера, расположенные высоко в горах и являются изрядно фотогеничными местами на севере Испании.

Канатные дороги, деревни и местная еда

Исследовать местность можно не только пешком. Канатная дорога Фуэнте-Де поднимает посетителей на высоту более 750 метров всего за несколько минут, открывая захватывающие виды на окружающие вершины.



Традиционные деревни на пути также становятся базой исследования. Туристы восхищаются узкими улочками, каменными домами и небольшими местными ресторанами.

Дополнительные впечатления во время путешествия можно получить через еду. Район известен сытными горными блюдами, а еще – крепкими сырами. Самый известный из них – сыр Кабралес, который выдерживается в пещерах и имеет особый вкус.

Добраться до горного хребта можно из двух городов – Сантандер и Овьедо, до которых можно доехать на автомобиле за несколько часов.

Лучшим временем для посещения Пикосу-де-Эуропы считается весна и ранняя осень. Температура в эти времена мягкая и приятная, без толп туристов, которые уже наблюдаются летом.

