Местные энтузиасты нашли место для дайвинга в 10 километрах от фронта возле Зайцевого. Протяженность подводных маршрутов составляет полтора километра.

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Как удалось обустроить пещеры для дайвинга

Дайвер Елисей Ованесов рассказал, что когда производили гипс, то экскаватором зацепили старые пещеры, в конце концов появилась так называемая нора, по которой можно было пролезть.

"Трос привязывали к ближайшему дереву. Оборудование приходилось привязывать к тросу и спускать. Теперь мы там разрыли дорогу и сделали более приемлемые условия для погружения", – рассказал Ованесов.

Глубина подводных маршрутов в Зайцевом местами достигает 20 метров. Такие трассы подойдут как для новичков, так и для профессионалов.

По словам экспертов, есть 9 маршрутов, по которым можно свободно пройти любому пещерному дайверу, у которого есть квалификация. Однако есть и достаточно сложные маршруты.



Есть 9 маршрутов, по которым можно пройти любому пещерному дайверу / Фото 24 канала

Все это очень уникальное, так как в некоторых странах, в которых пещерный дайвинг развит, у них такой возможности нет. У них все пещеры прямые,

– рассказал дайвер Роман Ованесов.

Кто следит за состоянием пещер

Обустройством пещер занимается семья Ованесова из Бахмута. Все – собственными деньгами, помогают им небезразличные.



Обустройством пещер занимается семья Ованесова / Фото 24 канала

"Вход свободный, но перед тем, как позволяем погружаться, мы просим предоставить сертификаты международного образца, что они являются пещерными дайверами или пещерными инструкторами. Потому что мы очень переживаем за это место и хотели бы, чтобы все было хорошо", – объяснил Роман Ованесов.

В то же время тех, у кого нет сертификата, обучают на месте. Курс предусматривает 4 дня – сначала будет обязательная тренировка на суше.

В чем заключается особенность дайвинга в Украине

Дайвер-новичок из Харькова Юрий Заболотный, узнав о возможности освоить пещерный дайвинг в Украине, прибыл в Зайцево.

Хорошие пещеры, где можно погружаться, они обычно далеко – Мексика, Доминиканская Республика. Здесь фактически 2 – 3 часа от Харькова,

– сказал Заболотный.

С тех пор как пещеры открыли для желающих туда уже приехала 7 группа дайверов. Дайвер Руслан Молчанов занимается соответствующим делом с детства. Он рассказал, что был ошарашен известием, что пещерный дайвинг в Украине возможен.



В пещеры уже приехала 7 группа дайверов / Фото 24 канала

"Это уникальный объект, такого второго в Украине нет. Тренировка здесь – идеальная площадка для этих целей", – сказал Молчанов.

Кроме Зайцевской штольни, энтузиасты устроили подводные маршруты и в пещерах Иванграса. Сейчас работают еще над тремя объектами.